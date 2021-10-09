CHP'li Başarır: Birçok bakanlık usulsüz şekilde 21/B'den ihale yapmaya devam ediyor

09 Ekim 2021 Cumartesi, 18:29

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Birçok bakanlığın usulsüz bir şekilde, gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü kapsamında 21/b’den ihale yapmaya devam ettiğini” açıkladı. Başarır, “Danıştay’ın kesin iptaline rağmen, Bursa Emek-Şehir Hastanesi, Hafif Raylı Sistem Hattı Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri ihalesine çıkıyor. Bu kanun tanımazlıktır” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, yaptığı yazılı açıklama ile “Birçok bakanlığın usulsüz bir şekilde, gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulü kapsamında 21/b den ihale yapmaya devam ettiğini” belirtti.

Başarır, “Bursa Emek Şehir Hastanesi’nde Hafif Raylı Sistem Hattı ve Elektromekanik sistemler Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri’nin 21/b den ihale edildiğini” bildirdi ve şunları kaydetti:

'GÖKÇEK DÖNEMİNDE 28 MİLYARLIK 324 İHALENİN 12 MİLYARLIK KISMINI TEK BAŞINA ALDIĞINI HATIRLATMAK GEREK'

“Bursa Emek Şehir Hastanesi’nde Hafif Raylı Sistem Hattı ve Elektromekanik sistemler Temin Montaj ve İşletmeye Alma İşleri 21/b den ihale ediliyor. İhaleyi alan Söğüt İnşaat ve Taşyapı ortaklığı. İhaleyi 1 milyar 607 milyon TL. İhaleye davet edilmeyen bir firma şikâyet ediyor ve sonucunda, Danıştay 13. Dairesi, 21/b şartlarının gerçekleşmediğini ve idarenin şartları sağlamadığını ileri sürerek ihalenin iptaline kesin olarak karar veriyor. Danıştay’ın kesin iptaline rağmen, Bursa Emek-Şehir Hastanesi, Hafif Raylı Sistem Hattı Kontrollük ve Danışmanlık Hizmetleri ihalesine çıkıyor. Bu kanun tanımazlıktır. Danıştay’ın iptal ettiği ihaleyi alan Söğüt İnşaat’ın, Melih Gökçek döneminde 28 milyarlık 324 ihalenin 12 milyarlık kısmını tek başına aldığını da hatırlatmak gerek.”

'BAKANLAR KURULU KARARINA AÇIKÇA AYKIRIDIR'

Başarır, Mersin- Adana Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı (YSDH) ihalesinde, Bandırma - Bursa YSDH, Bursa Şehir Hastanesi Metro Hattı ve İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu ihalelerinde de ihlallerin olduğunu belirtti.

Başarır, Sayıştay raporlarını hatırlatarak, “Diğer hususlar’ başlığı altında yine 21/b usulü ile 78 araç alınmış. 60 tanesi normal araçken 10 tanesi lüks araç gözükmektedir. Bunun 8 tanesi de minibüstür. Bu araçlar 2014/6425 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan yabancı menşeli araçların makam ve hizmetler dışında edinilemeyeceği ve hizmet alımı yoluyla kiralanamayacağı hükmüne açıkça aykırıdır. Sayıştay raporuna göre bu araçlar yüzde 50 yerlilik oranına tabi değildir” bilgisini verdi.

'TAŞINIR KAYITLARI YOK'

“Yine söz konusu ihaleler kapsamında diğer hususlar başlığı altında 530 tane Bilgisayar, 390 tane telefon, 44 tane televizyon, 25 tane projeksiyon, 97 tane yazıcı, 10 tane cilt makinesi, 12 tane evrak imha makinesi, 12 tane kesintisiz güç kaynağı, 8 tane dijital fotoğraf makinesi alındığını” aktaran Başarır, “Bu ofis gereçlerinin taşınır kayıtları yapılmamıştır. Bu araç ve gereçlerden kimler faydalanmıştır belirsizdir” açıklaması yaptı.

Başarır, “Bu durumun Sayıştay raporlarına da yansıdığını, Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı’nın ihlal edildiğini” belirtti.

Başarır, “Mevcut siyasi iktidar artık devleti yönetemez hale gelmiştir. Kanunlara uyulmamazlık, dağınıklık almış başını gitmiştir. Ne yazık ki tüm bu yaşananlar tek adam rejiminin mahsulüdür” sözleriyle iktidara tepki gösterdi.