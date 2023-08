CHP’li Başevirgen: Maddi yardım yapılan hane sayısı 4 milyona dayandı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:12

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, AKP iktidarının yanlış ekonomi politikalarının Türkiye’deki yoksulluğu içinden çıkılamaz hale getirdiğini söyledi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 seçimlerin öncesindeki “Siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz” açıklamalarını hatırlatarak sözlerine başlayan Bekir Başevirgen, “Ülkede hemen her alanda ciddi bir gerileme yaşadı. Cumhurbaşkanı, Başkanlık sistemi ile dünyanın en büyük 3 ekonomisi arasına gireceğimizi iddia etmişti ama ülke her geçen gün fakirleşti. Haziran 2022’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılan Türkiye Aile Desteği Programı’na yönelik veriler, Türkiye’deki yoksulluğun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Program kapsamında maddi yardım yapılan hane sayısı 4 milyona dayandı. Yardım ile ayakta kalabilen hane sayısı ise yalnızca bir ayda 200 bin arttı” diye konuştu.

“850 LİRALIK YARDIMLA ÖVÜNÜYORLAR”

Ekonomik buhranın dramatik boyutlara ulaştığını ve Haziran ayında 3,5 milyon olan Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım alan hane sayısının, Temmuz ayında 200 bin artarak 3,7 milyon haneye yükseldiğini söyleyen Başevirgen “Türkiye Aile Desteği Programı Haziran 2022’de uygulamaya konuldu. Program kapsamında, yoksul hanelere gelirlerine göre 850 TL ile bin 250 TL arasında destek verileceği ifade edilmiş, programın uygulamaya konulduğu Haziran 2022’de, 2,5 milyon hanenin desteklerden yararlandığı belirtilmişti. Hane Başına Bin 250 TL Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi haneler, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre en fazla 12 aylık süre boyunca maddi olarak destekleniyor. Kişi başına düşen aylık gelirin 450 TL ve altı olduğu hanelerde yardımlar, hane başına bin 250 TL olarak yapılıyor. Kişi başına gelirin 450 TL ve üzeri olduğu hanelere ise 911 TL tutarında maddi destek sağlanıyor. Halkı yardımla geçinmeye muhtaç edenler bununla adeta övünüyor” ifadelerini kullandı.

ÇARPICI ARTIŞ

İktidar eliyle yaratılan ve önlenemez hale gelen ekonomik krizin, program kapsamına alınan hane sayısında da çarpıcı artışa yol açtığını ifade eden Başevirgen, “Haziran 2022’de 2,5 milyon haneyi kapsayan programdan yararlanan hane sayısı, Aralık 2022’de 3 milyon ile ifade edildi. Gelirine göre, bin 250 TL’ye kadar destek sağlanan hane sayısı Haziran 2023’te ise 3,5 milyon olarak kayıtlara geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye Aile Desteği Programı kapsamında yardım edilen hane sayısı, Temmuz ayı itibarıyla 3,7 milyona fırladı. Haziran’dan Temmuz ayına 200 bin artan yardım alan hane sayısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın, ‘övünç’ kaynağı oldu. Programla ilgili açıklama yapan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz” sözleriyle giderek derinleşen yoksulluğun üzerini örttü.

Türkiye Aile Desteği Programı ile yardım edilen hane sayısı, bazı aylara göre şöyle:

Haziran 2022: 2,5 milyon hane,

Aralık 2022: 3 milyon hane,

Haziran 2023: 3,5 milyon hane,

Temmuz 2023: 3,7 milyon hane…

HALK REFAHTA DEĞİL YOKLUKTA BİRLEŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya değinen Başevirgen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada istihdamı artıracak, enflasyonu düşürecek, finansal düzelmeyi sağlayacak her tedbiri alacak, uygulayacak, sonuçlandıracak ve ortaya çıkan zenginliği milletimizin her bir ferdine yayacak bir politika izlediklerini ifade etmişti. Ancak geldiğimiz noktada AKP iktidarının halkı refahta değil yoklukta birleştirdiğini görüyoruz. Yanlış ekonomi politikalarının bedelini ödeyenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor" ifadelerini kullandı.