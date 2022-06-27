Manisa'da tütün üreticisi destek bekliyor

27 Haziran 2022 Pazartesi, 10:30

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Ahmetli İlçesinde tütün üretimi yapan çiftçileri ziyaret etti. Başevirgen, “Tütün üretiminde sözde sözleşmeli ekim yapılıyor. Ama üretici gerçekte ürünün maliyetinin ne olacağını ve kaç liraya satılacağını bilemiyor. Tamamıyla firmaların insafına bırakılmış durumdalar. Eğer tütün üreticileri kaderine bırakılırsa birkaç seneye üretim yapacak, kimse kalmaz. Zaman kaybetmeden, iktidarın üreticilerimizin taleplerine kulak vermesini istiyoruz. ” diye konuştu.

"ÜZÜMÜ, TÜTÜNÜ ELİMİZDEN ALDILAR"

Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal ise, “Ahmetli ilçemizin nüfusu 1990 da 23 bin 500 civarındaydı. Bugün 18 bine düştü. Üzümü, pamuğu, tütünü elimizden aldılar. İnsanlarımız büyükşehirlere göçtü. Bugün pamuk ekin diye yalvarıyorlar ama ekilecek yer yok. Zamanında bize ektirmediler, insanlar bağ dikti. Pamuk şimdi 30 lira, bazıları bağlarını söküyor yer açmak için. Yunanistan’dan pamuk alıyorlardı. Çin’in pamuğu yasaklandı, zehirli madde var diye. Şimdi pamuk ekilecek, yarın pamuk bollaşacak para etmeyecek. Önümüzü göremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maliyetlerin çok arttığını, ama üreticilerin asıl sorununun ürününü kaça satacağını bilememesi olduğunu söyleyen Ünsal, “Tütüne en az 70 lira fiyat verilmeli. Bunun yanı sıra mazot ve gübre desteği de verilmeli ki çiftçiler tütün ekebilsin. Çiftçiler açıklanacak fiyatın maliyetleri karşılayıp karşılamayacağını bilmeden üretiyorlar. Kumar oynuyorlar. Kar mı yapacaklar zarar mı edecekler belli değil. İşimiz Allaha kalmış, o gün fiyat ne olur bilmiyorlar. Bugün mazotu 30 liraya gübreyi 800 liraya alıyor ama ürünü kaça satacağını bilmeden yetiştiriyor. Bugün bir kahveye gidip 4 çay isteseniz kahveci bu çaylardan 10 lira kazanacağını biliyor. Yani ne kazanacağını önceden biliyor ve ona göre fiyat belirliyor. Esnaf dükkanına koyacağı maldan ne kadar kazanacağını biliyor. Yine bir devlet memuru ne kadar maaş alacağını biliyor ve ona göre çalışıyor. Fakat bir meslek grubu var ki ne kazanacağını bilmeden çalışıyor. İşte tarımla uğraşan kişilerin kaderi bu. Ne kazanacağımızı bilmeden üretim yapmaya çalışıyoruz.” dedi.