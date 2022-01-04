CHP'li Başkan Karaca: "'Ekmek bulamıyoruz, yarına kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz’ dediler"

04 Ocak 2022 Salı, 14:52

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nın önünde açıklama yaptı.

Bayi ziyaretleri sırasında iki önemli problemle karşılaştığını ifade eden Karaca, bunlardan birincisinin bayilerde çalışan ya da işletenlerin yaşadığı sıkıntı olduğunu söyledi. Sınırlı sayıda gelen ekmeğin erken bitmesi nedeniyle bayi işletmecilerinin müşterilerle karşı karşıya geldiğini söyleyen Karaca, işletmecilerin durum karşısında üzüntü yaşadıklarını ve duruma tepki gösterdiklerini söyledi.



Fabrikanın günlük üretim kapasitesinin altında kaldığına dikkat çeken Karaca, şunları söyledi:

“Önünde bulunduğumuz tesis; Bursa’nın en büyük, Türkiye’nin üçüncü büyük ekmek ve ekmek ürünleri üretim tesisi. 1979 yılında dönemin CHP’li belediyesince kurulan BESAŞ, son yıllarda AKP iktidarının savrulması ile eşini benzerini Bursa’da görmediğimiz bir tabloya neden oluyor.

Kuruluş amacı, Bursalılara; ucuz, hijyenik ekmek ve ekmek ürünleri sunmak olan BESAŞ, son yıllarda bu talebi karşılamaktan çok uzakta kalıyor. Ekmek satarak zarar eden belki de Türkiye’de zarar eden ender şirketlerden birisi.

Bugün sayısı 550 olan BESAŞ bayilerinin önünde uzun kuyruklar görüyoruz. Kuyrukların sonunda da evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımızın dramını görüyoruz.

Halkımız hızla yoksullaşırken, ucuz ekmeğe olan talep de artınca, günlük üretim kapasitesinin yüzde 70-75’i ile çalışan BESAŞ, bu kapasiteyi artırarak talebi karşılamak yerine bayilerin ekmek talebini kısıtlı olarak göndermekte.

Benim bizzat gidip gördüğüm yerlerde ise insanlar sırada beklediler. Hatta sonlara doğru kalanlara ekmek kalmadı. O insanlarla da konuştum. ‘Ekmek bulamıyoruz, artık yarına kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz' dediler ve elleri boş olarak evlerine döndüler.

“YURTTAŞLAR EVLERİNE GÖTÜRECEK EKMEK BULAMIYOR”

Yurttaşların da günün erken saatlerinde henüz ekmek gelmeden ucuz ekmek almak için sıraya girdiğini söyleyen Karaca, “Benim bizzat gidip gördüğüm yerlerde ise insanlar sırada beklediler. Hatta sonlara doğru kalanlara ekmek kalmadı. O insanlarla da konuştum, dediler ki, ‘Ekmek bulamıyoruz, artık yarına kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz’ ve elleri boş olarak evlerine döndüler” dedi.

BESAŞ’ın kendi web sitesinde yayınlanan verilere göre günlük ekmek üretim kapasitesinin 360 bin olduğunu açıklayan Karaca, “Fakat Belediye Başkanı’nın verdiği rakamla biz anlıyoruz ki bu rakam 250-260 bin civarında. Yani kapasitenin bile yüzde 70-75’iyle çalışılıyor. Biz, piyasadaki tüm ekmek ihtiyacını BESAŞ üretsin, fırıncı esnafımız zor durumda kalsın demiyoruz. Ama BESAŞ kapasitesini tam olarak kullanabilirse bu sorun ciddi ölçüde çözülecektir. Yetkililer de bu noktada daha duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.