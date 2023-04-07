CHP’li Bayır: Tek adam rejimi aba altından sopa gösteriyor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:48

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:48

Enflasyona dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler basarak sosyal medyada paylaşan tasarımcı Mahir Akkoyun’a destek için adliyeye giden CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, tek adam rejiminin gençlere ile hakimve savcılara gözdağa vermek istediğini söyledi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Bayır, “Mahir evladımızın yaptığı içerikte hakaret olması gerekiyor. Böyle bir hakaret yok. Çok doğal bir eleştiri getiriyor. Tek adam rejimi insanları cezalandırmaya alıştığı için diğerlerine örnek olsun diye gözaltı kararı verildi. Ben her şeye rağmen yargının tarafsız bir sonuç alacağına inanmak istiyorum. Bir gün olsa da bu kardeşimizi ‘içeride tutalım diğer gençlere de gözdağı verelim’ anlayışı tek adam rejiminin anlayışıdır” diye konuştu.

“HAKİM VE SAVCILARA DA MESAJ VERİYOR”

“Genç kuşağa gözdağı vermektir biz buna kesinlikle izin vermeyeceğiz” diye devam eden CHP Bayır, “Açıkca satın alamadığı bir ürünün fiyatını kimin artırdığı düşüncesini halkla paylaşıyor. Özgür düşüncenin bir ifadesidir. Tek adam anlayışında karşı düşüncede farklı herkes bu ülkede terörist olduğu için ‘aba altından sopa göstererek’ hakim ve savcılara da mesaj veriyor. ‘Benimle olmayan, benim gibi düşünmeyen, benim gibi ifade kullanmayan insanlara gerekeni yapın gözdağı verin.’ Tek adamın rejimini yapmak istediği bu aslında” ifadelerini kullandı.