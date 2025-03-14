CHP'li belediyelere 'terör' soruşturmasında flaş gelişme!

Yayınlanma: 14.03.2025 - 08:51

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:42

''Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları'' iddiasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan belediye görevlilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt tarafından örgüte ait kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüt adına yürütülecek faaliyetlere finansal destek sağlamak amacıyla "İhtiyaç Komitesi" (İKOM) kurulduğu, bu komite içerisinde faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç adlı kişilerin, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleriyle görüşerek, örgüt adına finansal destek talep ettikleri iddia edilmişti.

Başsavcılıkça yürütülen çalışmalar sonucunda, Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, DHKP-C'nin işçi yapılanması olan "Devrimci İşçi Hareketi" (DİH) tarafından şirketin ele geçirildiği ve bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, söz konusu ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, Sarıyer ve Şişli belediyeleri hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalelerde yolsuzlukların da tespit edildiği öne sürülmüştü.