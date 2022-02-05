CHP'li belediyelerin okul protokol törenine katılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı!
Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında kentteki okul sorununu çözmek amacıyla İstanbul Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri okul yapma kararı almıştı. Kararın ardından protokol törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevinden alındı.
Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevinden alınarak merkeze çekildi. Gürtürk, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin okul yapma protokollerine katılmıştı.
Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, Sivrice merkezli Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşanan okul sorununu çözmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi okul yapma kararı almıştı.
Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi okul yapımlarının protokollerini imzalamak için Elazığ’a gelmişti. Protokol törenine katılan ve protokolleri imzalayan Elazığ il milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün bugün görevden alınarak merkeze çekildi. Gürtürk bakanlık bünyesinde Personel Daire Başkanlığına koordinatör olarak atandı.
Görevden alınan Gürtürk’ün yerine İzmir Milli Eğitim il müdür yardımcısı Mehmet Yiğit’in atandığı öğrenildi.
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