Provokasyonlar bitmiyor! CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı
İzmir'de CHP'nin Buca İlçe Örgütü tarafından açılan seçim bürosuna saldırı girişiminde bulunulduğu öğrenildi. CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, camların kırıldığı ve bazı kişilerin yaralandığı görüldü.
İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından Çamlıkule Mahallesi'nde açılan seçim bürosuna saldırı düzenlendi.
Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.
Provokatörler bu kez İzmir Buca’da ortaya çıktı. Bir grup alçak, CHP’nin seçim afişlerinin olduğu bir kahvehaneye saldırdı. pic.twitter.com/PtPZVCDFt3— Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 8, 2023
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