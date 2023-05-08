Provokasyonlar bitmiyor! CHP'nin İzmir'deki seçim bürosuna saldırı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 23:08

Güncelleme: 08.05.2023 - 23:08

İzmir'de CHP Buca İlçe Örgütü tarafından Çamlıkule Mahallesi'nde açılan seçim bürosuna saldırı düzenlendi.

Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki mitingine ve bugün de CHP’nin Şanlıurfa’daki seçim bürosuna saldırı düzenlenmişti.