CHP’li Bülent Tezcan ve Özgür Özel'den İnönü’ye 'darbeci' diyen Soylu’ya yanıt

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 23:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İsmet İnönü hakkındaki sözlerine bugün yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Tezcan, “Senin gibi 20 Temmuz darbesi ürünü bakanların darbe karşıtı pozlar takınmasının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Senin derdini biliyoruz; bakanlık ömrünün kısaldığını görüp üretilmiş palavralarla siyasi ömrünü uzatma telaşındasın. Millet, sandıkta hepinizin dersini verecek” dedi.

Tezcan, açıklamasında şunları kaydetti:

“SİYASİ ÖMRÜNÜ UZATMA TELAŞINDASIN”

CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye’nin ve dünyanın en köklü partisidir. Milli Şef İsmet İnönü ise Atatürk’ün silah ve dava arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan Zaferi’nin mimarı, 2. Cumhurbaşkanı’mızdır.





Tek adam rejiminin, Saray’ın Bakanı Süleyman Soylu, şunu unutma; İsmet İnönü bu ülkeyi mutlakiyetten alıp demokrasiye taşıyan kadroların en başta gelen isimlerinden biri olmanın onurunu yaşarken senin temsil ettiğin Saray düzeni ise bu ülkeyi demokrasiden alıp tek adam rejimine götürmenin ayıbını taşıyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde darbecilerle kol kola olmamıştır. Demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin en ön safında yer almıştır. Darbelerin mağduru olmuştur. Senin gibi 20 Temmuz darbesi ürünü bakanların darbe karşıtı pozlar takınmasının hiçbir inandırıcılığı yoktur. Senin derdini biliyoruz; bakanlık ömrünün kısaldığını görüp üretilmiş palavralarla siyasi ömrünü uzatma telaşındasın. Millet, sandıkta hepinizin dersini verecek.

ÖZEL: BU HADSİZDEN KURTULMADAN BU ÜLKEYE HUZUR YOK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesabından Soylu'ya tepki göstererek "Mehmetçik ve polisimizin kahramanlıkları üzerinden kendine milli duruş devşirmeye çalışan Suçişleri Bakanı NarkoSüleyman, Atamızın en yakın silah arkadaşı İsmet Paşamıza saldırmış. Kurucu kadrolara husumet duyan bu hadsizden kurtulmadan bu ülkeye huzur yok" ifadelerine yer verdi.

Mehmetçik ve polisimizin kahramanlıkları üzerinden kendine milli duruş devşirmeye çalışan Suçişleri Bakanı NarkoSüleyman, Atamızın en yakın silah arkadaşı İsmet Paşamıza saldırmış.



Kurucu kadrolara husumet duyan bu hadsizden kurtulmadan bu ülkeye huzur yok. https://t.co/9YWlrCLEg8 — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 11, 2022

NE OLMUŞTU?

Aydın'da düzenlenen ‘Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu’nda konuşan Bakan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye ilişkin, “Bugün bazıları, ‘Bu Atatürk’ün CHP’si değil diyor. Peki bu kimin CHP’si? Bu, İsmet İnönü’nün CHP’sidir. O gün darbeyi yapan da İsmet İnönü’nün CHP’sidir. Kurulduğu tarihle bugün arasında hiçbir benzerlik söz konusu değildir” demişti.