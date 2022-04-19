CHP’li Burhanettin Bulut’tan Bakan Kurum’a tepki: Attığı imzadan haberi yok

19 Nisan 2022 Salı, 04:00

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İngiltere’nin başkenti Londra’dan yola çıkan ve Adana’ya getirilen plastik atıkları gündeme getirmiş ve Çukurova’da Avrupa’dan gelen çöplerin görüntülerini paylaşmıştı. Bulut, çöpün bölgeye zarar verdiğine dikkat çekerek “Normal topraktan 400 bin kat fazla zehir içeriyor” demişti. Bulut’un sözleri üzerine ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 31 Mart’ta, “Tehlikeli atıkların yakıldığı iddia edilen noktalardan numuneler aldık, analizlerde tehlike yaratacak hiçbir parametre tespit edilmedi” açıklamasını yapmıştı.

Kurum, CHP’li Bulut’un konuya ilişkin önergesine verdiği yanıtta kendisiyle çelişti. Bölgedeki atık analizlerini soran Bulut’a yanıt veren Kurum, “Adana’da verimli toprakların kanserojen maddelerle kirletildiği iddialarının araştırılması amacıyla 16 Şubat 2022’de söz konusu bölgeden 33 toprak numunesi alınmış olup analiz çalışmaları devam etmektedir. Analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler tahsis edilecektir” ifadelerini kullandı.

"NEDEN İNANALIM?"

Kurum’un kendiyle çelişmesine tepki gösteren Bulut, “Bakanlığından kendi imzasıyla çıkan 12 Nisan çıkışlı önerge yanıtında analiz sonuçlarının devam ettiğini söylüyor. Bakan Kurum’un neye imza attığından haberi bile yok; önüne gelen evrakı dahi okumuyor. Kendi imzasıyla kendini yalanlıyor” diye konuştu.

Bölgeden çektiği görüntüleri de anımsatan Bulut, “Kurum, Çukurova’da yerleşim bölgesine üç kilometre uzakta, derenin kenarında, toprağın altında, tarım arazilerinde, gözümüzle gördüğümüz, belgelediğimiz Avrupa’nın plastik çöplerine de ‘yok’ demişti. Biz Sayın Bakan’a neden inanalım? Bu inkârcı zihniyetle Çukurova, plastik çöplerden temizlenmez ve maalesef ülkemiz Avrupa’nın plastik çöpünün merkezi olmaya devam eder. Çevremiz için, sağlığımız için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.