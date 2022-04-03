CHP'li Cavit Arı: Fabrikalar, arazilerden sonra şimdi de 200 bin kamu lojmanı satılacak

03 Nisan 2022 Pazar, 13:40

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan kabul edilen torba kanun teklifinin 18’inci maddesinde yer alan “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılacak kamu konutlarının satışlarından elde edilen gelirlerin genel bütçeye gelir kaydedilmesi amaçlanmaktadır” düzenlemesine dikkat çekti.

Arı, “Batan geminin malları misali elde ne varsa satıyorsunuz. Satılmadık fabrika kalmadı hepsini sattınız. Sata sata şimdi değerli kamu araziler de bitiyor. Sıra geldi kamu lojmanlarına. Sizleri biraz vicdana davet ediyorum” dedi.

Türkiye’de genel bütçeli idarelere tahsisli 195 bin, özel bütçeli idarelere tahsisli 15 bin 670, yükseköğretim kurumlarına tahsisli 13 bin 242, düzenleyici ve denetleyici kurumlara tahsisli 390 olmak zere toplamda 224 bin 302 adet kamu konutu olduğunu belirten Cavit Arı, açıklamasında şunları kaydetti:

"750 MİLYON GELİR ELDE EDİLMESİ HEDEFLENİYOR"

“2022 Şubat ayı itibarıyla satış ihalesi yapılan kamu konutu sayısı 13 bin. Satışı gerçekleştirilen kamu konutu sayısı Ankara'da 3 bin 550, İstanbul'da bin 151, İzmir'de 592, Konya'da 217 adet. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 lojmanın satılmasına karar verildi. Bu satışlardan yaklaşık 750 milyon lira gelir elde edilmesi ve bu gelirin 187,5 milyon lirasının da bu yıl tahsil edilmesinin hedeflendiğini öğrendik.

2022 yılı içerisinde 5 bin 542 tane taşınmazı Millî Emlak aracılığıyla satacağınız, daha önce bütçe görüşmelerinde de ifade edildi. Bu işleri yaparken hiç vicdanınız sızlıyor mu? Bu lojmanları bu kadar peynir ekmek gibi satarken, bu topraklarımızı bu kadar satarken, sadece 2022'de bin 502 tane taşınmazı satarken, lojmanlardan 200 bine yakınını, hepsini satmayı hedeflemişken elimizde ne kalacak, ne kalıyor? Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kamu mallarını nasıl böyle peynir ekmek gibi satarsınız? İktidar olarak sizin tutum ve davranışınız anlaşılır gibi değil. Sata sata bitiremediniz. Kamu kaynağı yaratmaya çalıştığınız kaynakların hepsi kamu-özel iş birliklerine ve kur korumalı mevduatlara gidiyor.

“200 BİN KAMU LOJMANI SATILACAK”

İktidar, 200 bin lojmanı satıyor. 20 yılda devletin fabrikaları satıldı. Değerli arazi ne varsa satılıyor. Şimdi 200 bin kamu lojmanı satılacak. İktidarın hiç vicdanı sızlamıyor mu?”