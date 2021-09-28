CHP'li Alpay Antmen: Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum

28 Eylül 2021 Salı, 18:26

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 13 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığını, mahkemenin ise istismarcıyı beraat ettirdiğini öne sürdü. Antmen, “Bizim mahkememiz ne yapıyor; Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor” dedi.

Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum;



Türkiye'de Türk kanunları yerine yabancı devletlerin kanunu uygulanıyor. 13 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğruyor ve doğuruyor. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinaf da şikayetçi yok diye onaylıyor! pic.twitter.com/CqXfRAPBnT — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) September 28, 2021

AHP'li Antmen yaptığı açıklamada, elinde tuttuğu mahkeme kararı için “Elimdeki bu belgeler bir yargı skandalını gösteriyor” dedi. Antmen, mahkeme kararına göre, 8 yıl önce Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu bir kişinin, 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla sözde bir evlilik yaptığını; kız çocuğunun doğum yapmasıyla olayın yargıya taşındığını söyledi.

'MAHKEME, KIZ SURİYELİ DİYE İSTİSMARCIYA BERAAT VERİYOR'

“Bu mahkeme kararında Türk hukuku yerine Suriye kanunları uygulanıyor” Antmen, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bizim mahkememiz ne yapıyor, Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı, 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor. Özellikle ceza kanunları, Türkiye’de yaşayan, suç işleyen herkese uygulanmalıdır. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor. İstinaf da ‘şikayetçi yok’ diye bu kararı onaylıyor. Bu belge yargı için skandal bir karardır. Bu belge Türk Hukuku için utanç kaynağıdır.”