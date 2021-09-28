CHP'li Alpay Antmen: Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 13 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığını, mahkemenin ise istismarcıyı beraat ettirdiğini öne sürdü.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 13 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun cinsel saldırıya uğradığını, mahkemenin ise istismarcıyı beraat ettirdiğini öne sürdü. Antmen, “Bizim mahkememiz ne yapıyor; Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor” dedi.
Yargıdaki skandalın belgesini paylaşıyorum;— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) September 28, 2021
Türkiye'de Türk kanunları yerine yabancı devletlerin kanunu uygulanıyor. 13 yaşında bir kız çocuğu tecavüze uğruyor ve doğuruyor. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor ve istinaf da şikayetçi yok diye onaylıyor! pic.twitter.com/CqXfRAPBnT
AHP'li Antmen yaptığı açıklamada, elinde tuttuğu mahkeme kararı için “Elimdeki bu belgeler bir yargı skandalını gösteriyor” dedi. Antmen, mahkeme kararına göre, 8 yıl önce Türkiye’ye gelen Suriye uyruklu bir kişinin, 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla sözde bir evlilik yaptığını; kız çocuğunun doğum yapmasıyla olayın yargıya taşındığını söyledi.
'MAHKEME, KIZ SURİYELİ DİYE İSTİSMARCIYA BERAAT VERİYOR'
“Bu mahkeme kararında Türk hukuku yerine Suriye kanunları uygulanıyor” Antmen, açıklamasında şunları kaydetti:
“Bizim mahkememiz ne yapıyor, Türk Ceza Kanunu’nu uygulayacağı yerde, ‘Suriye vatandaşı, 13 yaşındaki kız çocuğuyla evlenebilir çünkü bu Suriye kanunlarına göre suç değildir’ diyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şahıs beraat ediyor. Özellikle ceza kanunları, Türkiye’de yaşayan, suç işleyen herkese uygulanmalıdır. Mahkeme, kız Suriyeli diye istismarcıya beraat veriyor. İstinaf da ‘şikayetçi yok’ diye bu kararı onaylıyor. Bu belge yargı için skandal bir karardır. Bu belge Türk Hukuku için utanç kaynağıdır.”
İlgili Haberler
- Sayıştay raporlarını aktardı: 20 milyar TL'lik ihale şaibeli
- Sayıştay raporu: Bakanlığın kayıtlı giderlerinde uyuşmazlık tespit etti
- Sayıştay Raporu çıktı: Fahrettin Altun bir yılda ne kadar harcadı?
- İfade veren Eski ATO Başkanı Salih Bezci’ye, hakkında hazırlanan MASAK raporu soruldu
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- O hâkim İBB avukatı çıktı
- Bitcoin 10 katına çıkabilir
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- AKP'nin gizli seçim planı
- Dolar/TL'de tüm gözler saat 13.30'da
- Cebine binlerce dolar koymuşlardı
- Kapanma olacak mı?
- BioNTech mi, Sinovac mı?