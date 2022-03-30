CHP’li Gökhan Zeybek, halkın isyanını dile getirdi: Haramileri göndereceğiz

30 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili ve parti meclisi üyesi Gökan Zeybek, Cumhuriyet’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “2022 Türkiyesi’nde neden bu sorunlar çözülemiyor, bunu halkımız layıkıyla değerlendirecek ve kararını verecektir” diyen Zeybek, sorunların çözümü için de ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme vurgusu yaptı. Zeybek, “2009 yılından itibaren içine düştüğümüz orta gelir tuzağının, 2018 yılından itibaren G20 liginden düşmemizin ve ekonomimizde yaşanan büyük buhranın başlıca sebebi demokrasiden uzaklaşmış olmamızdır. O nedenle ayağa kalkmanın ilk adımı olarak demokrasiyi devletimizin her kademesindeki kılcal damarlara kadar yeniden tesis edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"ÇİFTÇİYE HAKKI VERİLMİYOR"

Zeybek, AKP dönemi boyunca karşılaşılan en büyük sorunun kayıt dışı harcamalar olduğunu söyledi. Zeybek, “Bütçe disiplinini mutlaka sağlayacağız. AKP döneminde 84 milyonun alın terinin kimler tarafından nerelere harcandığı belirsiz. Halkın bütçesi halkın meclisleri tarafından yapılır ve yine halkın meclisleri tarafından denetlenir” dedi. Tarımsal üretimde iktidarın ciddi yanlışlar yaptığını ifade eden Zeybek, “Anayasamıza göre GSMH’nin yüzde 1’inin çiftçiye ödenmesi gerekiyor. Türkiye’nin GSMH’si 7 trilyon TL civarında. AKP 2022 yılında çiftçiye 70 milyar TL ödeme yapması gerekirken belirlediği miktar yarısı bile değil. AKP çiftçiye anayasal hakkını verse biz etin kilosunu 160 TL’ye değil 80 TL’ye alacağız, ekmeği 3.5 TL’ye değil 2 TL’ye yiyeceğiz” dedi.

PROJELER DENETLENECEK

CHP’li Zeybek artan petrol fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun dünyadaki petrol fiyatlarını yükselttiğini belirten Zeybek, “Ama bizdeki sorun bu değil. Bizdeki sorun TL’nin bütün yabancı paralar karşısında hızla değer kaybetmesi. TL’nin yabancı paralar karşısında korunmasının tek yolu Merkez Bankası’nın bağımsız hale getirilmesi olacak” diye konuştu.

Zeybek, yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan projelerin kamu yararı gözetilmeden yapıldığını ve gerçeklikten uzak garantiler verildiğini belirtti. Zeybek, “CHP iktidarında bu yatırımların hesaplamaları yapılacak ve bu yatırımların işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılacak. Böylelikle denetlenebilecek. Biz şu anda yap-işlet-devret ile yapılan İstanbul Yeni Havalimanı’nı denetleyemiyoruz. Bu ve bunun gibi yatırımların gelirlerini, giderlerini göremiyoruz. Yani devletin sırtına yüklenen borçların tamamı bir avuç müteahhitin servetlerine eklemlendi. Bu paraların tamamına yakını yurtdışına kaçırılmış durumda” dedi.

CEMAATLERE GİTMEYECEK

Zeybek, yerel yönetimlerde CHP’li belediyelerin kaynaklarının azaltılmasıyla ilgili, “2019 sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye’nin devletten aldığı kaynakların nasıl azaltıldığı ve Meclis eliyle yetkilerinin nasıl tırpanlandığı ortada. Ama İBB tüm zorluklara rağmen, aynı anda 10 metro inşaatını yapabiliyor. Bu çok önemli. ‘Siz geldiğinizde ne yapacaksınız’ diyorlar. CHP iktidarında kamu kaynakları verimli kullanıldığında, bu kaynaklar cemaatlere, vakıflara, derneklere, yandaşlara peşkeş çekilmediğinde, tüyü bitmemiş yetimin hakkı korunduğunda bu sorunların tamamı beş yıllık sürede ortadan kalkacak, haramileri göndereceğiz diyorum” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK DUBAİ’YE GEÇİT YOK

Kanal İstanbul’un “küçük Dubai yaratma girişimi” olduğunu söyleyen Zeybek, “Proje, İstanbul kentine yapılmış bir ihanet projesidir. Bunun hesabını Yüce Divan’da ve mahkemelerde elbet vereceklerdir” dedi.

Zeybek, sözlerini şöyle noktaladı: “Siyasal iktidarları birbirinden ayıran en temel ölçüt, hizmetlerdeki önceliğin kim olduğudur. AKP bir avuç çıkar grubuna hizmeti kendisine görev edinmiştir. Bizim tercihimiz halktan yana olacaktır.”