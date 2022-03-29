CHP'li Kaya'dan gerici müdürün göreve iade edilmesine tepki

29 Mart 2022 Salı, 14:25

Geçen hafta Türkiye’nin gündemine oturan okulda harem selamlık oturma düzeni haberini Cumuhuriyet ortaya çıkarmıştı. Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere yazı göndererek baskı kurmuştu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin aktardığına Akın görevine geri döndü. Yetkililer, “Devlet Memurları Kanunu’nun 144. Maddesi gereğince görevine iade edilmiş olup soruşturması devam etmektedir” açıklamasını yaptı.Cumhuriyet’in 22 Mart’ta gündeme getirdiği haberin ardından, Akın 23 Mart’ta görevinden uzaklaştırılmıştı. Böylece Akın görevinden 5 gün uzak kalmış oldu.

"GÖREVDEN ALINAN BU MÜDÜRÜ NEDEN İADE ETTİN?"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, müdürün göreve iade edilmesine sert tepki gösterdi. Kaya, şu ifadelere yer verdi:

“Duydum ki bugün görevine iade edilmiş. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e soruyorum. Ben Milli Eğitim Bakanlığı’nı Mahmut Özer değil, tarikatlar, cemaatler ve sendika yönetiyor dediğimde ‘Hayır Yıldırım Bey ben yönetiyorum’ diyordu. Söyle bakalım kim yönetiyormuş? Sen idare ediyorsan görevden alınan bu müdürü neden iade ettin? Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı. Anayasaya aykırı yazılı talimat veren biri okul müdürlüğü yapamaz. Eğitim Bir-Sen istedi diye mi bunu yaptı? Eğitim Bir-Sen size de çağrımdır. Bu ülkede sendikacılık yapacaksanız atanmayan öğretmenlere bakın. Öğretmenlik Meslek Kanunu sizin istediğinizin dışında çıktığında ayağa kalksaydınız. Hiç kimse unutmasın bu ülkede laik, demokratik, bilimsel ve kamusal eğitim mutlaka hayat bulacaktır. Bu işin peşini bırakmayacağım Mahmut Özer.”