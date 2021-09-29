CHP’li İlgezdi: "Yönetmeliğe aykırı atama iptal edildi"

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:20

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin ortaya çıkardığı Kültür ve Turizm Bakanlığı görevde yükselme sınavı sonuçlarına göre yönetmeliğe aykırı kütüphaneci olmayanların kütüphane müdürü olarak atanması işlemi, gelen tepkilerin ardından iptal edildi.

CHP’li Akkuş İlgezdi, 93 Kütüphane Müdürlüğü kadrosu için yazılı sınavı geçen 142 kütüphaneciden sadece 76’sını il müdürü olarak atamak isteyen bakanlığa yönetmeliği hatırlatarak “Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde kütüphane müdürü, atanabilmek için ‘kütüphane müdürlüğü ihtisas elemanı olmak’ hükmü bulunmaktadır.

Yine yönetmelikte ‘Yeterli sayıda ihtisas elemanı bulunamadığı takdirde dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunları’ atanabilmekte. 93 kadro için 142 kütüphanecinin başarılı olduğu sınavda sözlü ile elenen kütüphaneciler yerine 17 kütüphaneci olmayan kişiyi atama uğraşı çabalarımızla engellendi. Kazanan hukuk ve kütüphaneciler oldu” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yazılı sınav sonrasında oluşturulan listesinin Kütüphane Müdürü Sınav Kurulunca değerlendirilmesi ile yanlıştan dönüldüğünü ifade ederek, “Hukukun gereği yapıldı. Yazıdan 100 tam puan, 97,20 gibi yüksek puan alan kütüphaneciler bu karar ile elenmekten kurtuldu” açıklamasında bulundu.