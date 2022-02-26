CHP'li Karaca gözyaşları içinde yurttaşın anlattıklarını aktardı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Denizli programında esnaf ziyareti sırasında gözleri dolan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yaşananları anlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, karşılaştığı kadının dramını “Dedi ki ‘Benim dört tane çocuğum var. Ekmek alacak paramız yok. Açız. Buradaki lokantaya geldim. Yemek artıklarını bana verecekler. Onu bekliyorum.’ O yüzden gözlerim doldu. Bir anne olarak kötü oldum” sözleriyle aktardı.

Karaca, Kılıçdaroğlu’nun esnaf gezisi sırasında bir kadının köşede beklediğini ve mahcup durumda olduğunu söyleyerek, şunları ifade etti:

“Kendisine ‘Nasılsınız, Genel Başkanımız ile mi görüşmek için bekliyorsunuz?’ dedim. ‘Hayır’ dedi. ‘Görüşmek ister misiniz?’ diye sordum. ‘Utanırım, anlatamam’ dedi. ‘Niye utanıyorsunuz ki?’ dedim. ‘Siz kimseniz’ dedi bana, ‘Ben milletvekiliyim. Bana anlatabilirsiniz’ dedim.

Dedi ki ‘Benim dört tane çocuğum var. Ekmek alacak paramız yok. Açız. Buradaki lokantaya geldim. Yemek artıklarını bana verecekler. Onu bekliyorum.’ O yüzden gözlerim doldu. Bir anne olarak kötü oldum. Hem de çocuklarına yemek artığı alabilmek için lokanta önünde bekleyen bir annenin mahcubiyetini… Asıl mahcup olması gerekenler o analar değil. O anaları bu duruma düşürenlerdir.”

Karaca konuyu Kılıçdaroğlu’na da aktardığını ve kadına yardımcı olacaklarını da bildirdi.

BESİCİ KOYUNUNA YEM ALAMIYOR, KURU EKMEK YEDİRİYOR

Karaca’nın Kılıçdaroğlu’nun gezisi öncesine ilişkin bir başka notu da bir çiftçinin koyunlarına karınlarının doyması için kuru ekmek yedirmesi oldu. Karaca, Kılıçdaroğlu’nun Denizli ziyareti öncesinde bir çiftçinin yere kuru ekmek serdiğini fark etti.

Besici, Karaca’ya “Koyunlara yem artık 250 lira oldu, yem alamıyorum. Ekmek kutularından ekmek alıyorum. O ekmekleri haftada üç, dört çuval yapıyoruz. Koyunlara yediriyoruz. Normal yemin yerini tutmaz ama hiç olmazsa tok tutar koyunu. Hayvanla uğraşanların geldiği durum bu. Bir çuval yem 250 lira olursa ne yedireceksin” dedi.