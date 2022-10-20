CHP’li Kılıç: Buca rant değil, nefes almak istiyor!

20 Ekim 2022 Perşembe, 09:14

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Buca Cezaevinin yıkılmasının ardından çıkan plan tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. “Buca Cezaevi yeşil alan olarak tahsis edilirse, herhangi bir afet sırasında hemşehrilerimizin toplanma alanı olarak da kullanılabilir” diyen Av. Kılıç, Buca’nın da tüm Türkiye gibi nefes almaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. CHP’li Kılıç, “Yıkımı biten cezaevi arazisi Buca’nın merkezinde çok büyük bir alanı kapsıyor. Bu alan rant için değil, Buca’da ve İzmir’de yaşayan insanların sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayacak, çocukların ve ailelerinin keyifli vakit geçirebileceği, insanların doğaya olan ihtiyaçlarını giderecek, herhangi bir afet sırasında da hemşehrilerimizin toplanma alanı olarak kullanabileceği bir alan olarak tekrar hayata geçirilmeli. Biz bu yönde alınacak her kararı destekleriz” ifadelerini kullandı.

“BENİM ÇOCUĞUM DA BUCA SOKAKLARINDA BÜYÜYOR”

Buca’da oturduğunu belirten Sevda Erdan Kılıç, “Bucalılar uzun yıllardır cezaevinin kentin merkezinden kaldırılmasını bekliyor. Ben de Buca’da yaşayan bir vatandaş olarak yıllardır burada yapılacak bir yeşil alanın hayalini kurdum. Çünkü benim çocuğum da Buca’nın sokaklarında büyüdü ve halen Buca’da yaşıyoruz. Şimdi de bugünün çocuklarının büyüyebileceği daha güzel daha güvenli alanlar olsun diye uğraşıyoruz. Buca’da yaşayanların nefes alabileceği bir alan olsun diye uğraşıyoruz. Bizim daha çok betona değil, yeşil alanlara ihtiyacımız var; bu da bizim gelecek nesillere boynumuzun borcudur” diye konuştu.

“YEŞİL ALAN KÜÇÜLDÜ, TİCARET ALANI BÜYÜDÜ”

Buca Cezaevi’nin geçmişini anlatan Av. Kılıç, “Alanı, 1962’de onaylanan ilk planında ‘cezaevi alanı’ iken 1981’de Mülga Bayındırlık İskan Bakanlığı’nca yapılan plan ile ‘konut, eğitim ve park alanı’ olarak planlandı. Alana konut imarı bu tarihte getirildi. Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının talebiyle yapılan ve 25 Nisan 2003’te İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinde ise bir kısmı ‘Ticaret Seçenekli Konut Alanı’, kısmen de ‘Park, Otopark ve Konut’ kullanımlarına alındı. Buca genelinde 6 Eylül 2011’de onaylanan ve hala geçerli olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’nda ise 2003’teki plan kararı aynı şekilde aktarılarak, alanın bir kısmı ‘Tali İş Merkezleri ve Ortaöğretim Tesis Alanı’, kısmen de ‘Yol, Otopark, Park ve Dinlenme Alanı’ kullanımlarında kaldı. 20 Ekim 2003’te Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı ve hala yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ise söz konusu alanın 24 bin 580 metrekarelik kısmı ticaret veya konut alanı (toplam inşaat alanı 36 bin 780 metrekare), 7 bin 650 metrekarelik kısmı eğitim tesis alanı, 20 bin 600 metrekarelik kısmı park alanı, 6 bin metrekarelik kısmı otopark alanı olarak işaretlendi. Son olarak 9 Ağustos 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlatılan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Büyükşehir, kurum görüşünde mevcut uygulama planında yaklaşık 40 bin metrekare olan inşaat alanının 70 bin metrekareye çıkarıldığına, eğitim alanının 7 bin 650 metrekareden 4 bin 500 metrekareye, yaklaşık 20 bin 600 metrekare olan park alanının da 7 bin 400 metrekareye düşürüldüğüne, 6 bin metrekare otopark alanının ise tamamen kaldırıldığına yer vererek yeni bir düzenleme talep etmişti. Gelinen noktada yeşil alan küçüldü, ticaret alanı büyüdü” dedi.

“BOŞ ALGILARA İZMİRLİLERİN KARNI TOK”

“Bizim tavrımız net, belediyemizin tavrı da net” diye CHP’li Kılıç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de geçtiğimiz günlerde, ‘Buca Cezaevi’nin yeşil alan olması için her türlü iş birliğine hazırız’ diye açıkladı. AKP ise her zamanki gibi algıyla halkı kandırmaya çalışıyor ancak bu boş algılara İzmirlilerin karnı tok. Türkiye’nin dört bir yanındaki doğal güzellikleri yağmalamış ve yağmalamaya devam eden iktidar mensuplarının bu çırpınışları samimiyetin çok uzağında, üstelik hesap da ortadayken. Bakanlık 40 bin metrekare olan inşaat alanını 70 bin metrekareye çıkararak beton üstüne beton katmak istiyor ancak AKP, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi buraya AVM yapacak’ diyor. Ne olursa olsun Buca Cezaevi alanı yeşil alan olarak kalacaktır. Çünkü, 2023 yılında gerçekleşecek seçimle birlikte AKP’nin burayı betona gömmeye vakti olmayacak” ifadelerini kullandı.