CHP’li Özçağdaş ücretli öğretmenlerin maaşını Meclis’e taşıdı: 'Büyük bir emek sömürüsü'
Asgari ücretin altında maaş alan ücretli öğretmenlerin kasım ayında maaşlarının yatırılmaması TBMM gündemine taşıdı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, “Ücretli öğretmenlik, büyük bir emek sömürüsüdür” açıklamasında bulundu. Gazetemize konuşan kasım ayı maaşlarını alamayan ücretli öğretmenlerle ilgili CHP’li Özçağdaş, “Ücretli öğretmenler ayda 120 saat çalışsalar dahi 19 bin lira ücret alabilmektedir ve maalesef çok daha az saatler çalıştırılmakta, 8 -10 bin lira ücretler almaktadırlar. Yarım sigortayla çalıştırılan öğretmenlerimizin emeklilik gibi hakları da yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi, ücretli öğretmenlerimizin, kasım ayı maaşları yatırılmamıştır” ifadelerini kullandı.
Özçağdaş “Eğitmenlerimiz, anayasanın getirdiği yükümlülüklere rağmen ücretli öğretmenlik adı altında, köle düzeninde çalıştırılıyor!” tepkisini gösterdi.
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