CHP'li Özel: Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 10:43

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısına dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Son dönemde ilaç temininde yaşanan sıkıntılara değinen Özel, "Bunun sebebi yanlış ilaç fiyat kararnamesidir. Hasta mağduriyeti, AKP’nin iş bilmezliğinden, savsaklamasından, beceriksizliğinden yaşanıyor" dedi.

Aynı zamanda eczacı olan Özel, açıklamalarının yer aldığı videoyu, “Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Bunun sebebi yanlış ilaç fiyat kararnamesidir. Hasta mağduriyeti, AKP’nin iş bilmezliğinden, savsaklamasından, beceriksizliğinden yaşanıyor. İki kere iki dört kadar nettir” notu ile paylaştı.

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"Terörist" dedikleri bu öğrenciler dahi!!! pic.twitter.com/hNH7lCyPfv — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 21, 2021

Özel şunları söyledi:

"Ciddi bir ilaç yokluğu yaşanıyor. Durumu kritik kanser hastalarının, çok kritik hastalıklara sahip küçücük bebeklerin mağduriyetleri var, yaşam tehlikeleri var. Türkiye'de bulunmayan ilaç sayısı bine yaklaştı. Bunun sebebi kötü, yanlış ilaç fiyat kararnamesi. Çünkü bugünkü ilaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yapıldı, 2009 yılında da revize edildi. 12 yıldır ellerini sürmediler. İlaç fiyat kararnamesinde, yurtdışından ilaç ithal edecek şirketlere uygulanan avro kuru 4.57. Bugün avro 12 lira. 3'te 1'i fiyattan ilaç ithal et, bunun imkansız olduğu durumda ilaç yokluğu başlıyor.

Ne eczacılar, ne eczacıların meslek örgütleri ilacın bulunabilir, hastaya ulaştırılabilir olmasını; bunun için akılcı, çağdaş, vicdanlı bir ilaç fiyat kararnamesi istemektedirler. İlacı yok durumdan kurtarmanı yolu, meslek örgütleriyle oturup bunun çaresini aramaktır. Yoksa eczanelere yandaş kameralarla baskınlar yapıp ilaç aramayın. Bulamazsınız. Eczacı ilacı bulsa satar zaten.

Bir an önce bu sorunun çözülmesini kamu otoritesi tarafından bekliyoruz. Bu konuda her hasta mağduriyeti, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti yöneticilerinin iş bilmezliklerinden, savsaklamalarından, beceriksizliklerinden olmaktadır. İlacı bulamadığında kimse ne eczacıyı ne başkasını, direkt bu ülkeyi yönetenleri sorumlu tutsun. İki kere iki dört kadar nettir."