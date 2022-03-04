CHP'li Özgür Karabat: Turizm Destek Fonu oluşturulmalı
CHP'li Özgür Karabat, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’yi turizmde olumsuz etkileyeceği yönünde uyarılarda bulundu. Turizme destek için 'fon' önerisi getirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’yi turizmde olumsuz etkileyeceğine dikkat çekerek “İşsizliğin katlanarak artmaması, binlerce esnafın ve otelin iflas etmemesi için acilen ‘Turizm Destek Fonu’ oluşturulmalı” önerisini getirdi.
Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Türkiye’ye geçen yıl Rusya’dan 4.7 milyon, Ukrayna’dan da 2 milyon civarında turistin geldiğini belirten Karabat, “Gelen her dört turistten biri bu ülkelerdendi. 2022’de 45 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefi konmuştu. Bu yıl Rusya ve Ukrayna’dan 10 milyona yakın ziyaretçi bekleniyordu. Sektör yetkilileri buna göre projelerini belirledi. Şimdi bunların hepsi çöp oldu” dedi. Karabat, “70 milyar TL’lik fon kamuya yük olmaz. Aksine turizmde harcamaların artmasıyla ekonomiyi rahatlatır” diye konuştu.
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