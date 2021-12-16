CHP'li Sarıbal: "Bu asgari ücret emekçilerin sorununu çözmez"

16 Aralık 2021 Perşembe, 16:45

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl 380 dolar civarında olan asgari ücretin, bu yılki artışla 273 dolara denk geldiğini, çalışanların 110 dolar gibi bir kaybı olduğunu ifade etti.

Tarımsal girdiler, köprü geçişleri, yollar, tünellerin dolarla olduğunu, yabancılara gelince dolar üzerinden fiyatlandırma yapıldığını; iş çiftçi, emekli, asgari ücretliye gelince TL üzerinden fiyatlandırmayı yapıldığını belirten Sarıbal, "Bu asgari ücretin emekçilerin sorununu çözmeyeceğini biliyoruz ama iktidar yüzde 50 enflasyon olduğunu kabul etti ancak enflasyon çoktan yüzde 70-80'leri geçti." dedi.

Ülkede ciddi boyutta gıda krizi olduğunu öne süren Sarıbal, "Üretim diye bir krizimiz var. Türkiye üretmemekle karşı karşıya. En büyük kriz de bu alacak. Ülke; gübre, ilaç, yem, elektrik fiyatları nedeniyle ısrarla tarım ürünlerinin üretilmemesine dair bir sürecin içinde." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanının "çiftçilerin zarar etmediğini" söylediğini anımsatan Sarıbal, "Bakanlık ve TÜİK rakamlarıyla üreticiler nisan ayından itibaren sürekli zararda. Sayın Bakan, çiftçi zarar ediyor." diye konuştu.

2002'ye göre, çiftçilerin, bir ton buğday ile alınan şeker gübrede 1100 kilogram kaybı olduğunu belirten Sarıbal, süt ve üreticisinin de zarar ettiğini savundu. Sarıbal, yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini kaydetti.