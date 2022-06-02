CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü konuşmasında Gezi Direnişi'ne katılan yurttaşları hedef aldı ve “Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti” iddiasını yineledi. Erdoğan, eyleme katılanlara “sürtük” sözüyle hakaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Erdoğan hakkında, sarf ettiği “sürtük” kelimesinden dolayı suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Av. Sevda Erdan Kılıç, 9 yıl önce gerçekleşen Gezi direnişine, verilen mücadelenin haklılığına sonuna kadar inandığı için kendisinin de katıldığını ve orada olduğunu vurguladı.

"BU KÜFRÜN MUTLAKA BİR CEZASI OLACAK"

Kılıç, açıklamasında, şöyle devam etti:

“Daha önce kendisinin Gezi direnişi ile ilgili birçok yalanına, dolanına şahit olmuştuk, duymuştuk ama doğrusu böyle bir kelime kullanabileceğini düşünememiştik. Ama 20 yılın sonunda, artık yapılacak ilk seçimde tıpış tıpış gideceğini anlamış olacak ki ve bundan dolayı da şirazesi o kadar kaymış olmalı ki artık yalanın dışında hakarete ve küfre başvuruyor. Ama merak etmesin bu küfrün yargıda mutlaka bir cezası olacak…

“RTÜK İNCELEMELİ”

Kılıç, Ebubekir Şahin’in başkan olmasının ardından “yandaşlığın pik yaptığı” RTÜK’e bu aşamada çok önemli görev ve sorumluluk düştüğüne vurgulayarak, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan ailesinin TÜRGEV ve Ensar vakıfları üzerinden ABD'deki paravan bir vakfa 1 milyar lira aktardığı ve kaçacağı iddiasında bulunduğu açıklamasını yayınlayan Tele1, KRT, Flash ve Halk TV’ye para cezası kesen RTÜK’ün Erdoğan’ın konuşmasını yayınlayan kanalları incelemesi gerekiyor. Siyasilerin faaliyetlerini denetleyen RTÜK, Gezi direnişine katılanlara ‘sürtük’ diyen AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın konuşmasını canlı veren kanalları 6112 sayılı yasanın 8/1/m ile n bendinde düzenlenen, yayınlarda ‘kaba, argo ve müstehcen’ ifadelere yer verilemeyeceği ilkesi yönünden incelemelidir. RTÜK’ü bir an önce görevini yapmaya davet ediyorum. Yandaş medya gibi bu küfrü görmemezlik yapmasın.” ifadelerini kullandı.

“ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU ERDOĞAN"

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Görev yaptığı süre boyunca vatandaşlar hakkında en çok dava açan Cumhurbaşkanı olan AKP Genel Başkanı, bu kelimeyi partisinin Grup Toplantı Salonu’nda değil de hemen yanındaki TBMM Genel Kurulu Salonu’nda milletvekili olarak kürsüde söylemiş olsaydı ne olurdu? Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 161. Maddesi uyarınca, Meclis’ten geçici olarak çıkarılma cezasına çarptırılırdı ve cezası boyunca da Genel Kurul, komisyon, Başkanlık Divanı ve Danışma Kurulu çalışmalarına katılamazdı. Ama o kelime Genel Kurul Salonu yerine hemen yanı başındaki AKP Grup Salonu’nda söylendiği için partisinin milletvekilleri tarafından alkışlandı. Milletimizin birliğini ve bütünlüğünü temsil etmesi gereken Cumhurbaşkanı bir kez daha bu ülkenin en büyük sorununun kendisi olduğunu göstermiştir.”