PTT'de taşeron personele baskı ve tehdit iddiası

29 Mart 2022 Salı, 10:41

CHP’li Şevkin, Adana’nın Yüreğir ilçesindeki PTT Dağıtım Merkezi’ndeki çalışanların sorunlarını dinledi. Şevkin, kurumda aynı işi yapmalarına rağmen personel arasında 3 farklı statü bulunduğunu ve maaş eşitsizliği yaşandığını söyledi.

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Güven Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Aytaç Candan ile birlikte dağıtım personeliyle görüşen Şevkin, PTT çalışanlarının eşit işe eşit ücret almadığını, belli sayıda tebligatın yapılması için baskı altında olduğunu, kısa bir süre içerisinde dağıtımı gerçekleştirmek zorunda bırakılmalarının yanı sıra eşit iş yapmalarına rağmen 3 farklı statüde çalıştırıldığına dikkat çekti.

“BASKI VE TEHDİT VAR” İDDİASI

Hakkı Aytaç Candan, “Verilen emirleri uygulamadığımız takdirde soruşturmayla tehdit ediliyoruz. Hiçbir PTT çalışanı mutlu bir şekilde iş yerine gelmiyor. Statü ve ücret farklılığı yaşıyoruz. Motivasyonla işimizi yapabilecekken baskı altında olduğumuz için huzurumuz olmuyor. Can güvenliği sorunumuz var. Canı burnunda olan vatandaşa her gün icra tebligatı götürüyoruz. Yeterli oranda eğitim verilmeden taşeron çalışanlarımız Anayasaya aykırı şekilde icra tebligatı dağıtımına çıkarılıyor” diyerek yaşadıkları sorunları Şevkin’e anlattı.

“120 GÖNDERİ DAĞITMA ZORUNLULUĞU”

Candan, PTT’de 5 yıldan bu yana personel alımına gidilmediğini, fiili hizmet zammı, 3600 ek gösterge kapsamına alınmadıklarını, günde 120 gönderi dağıtımına zorlandıklarını, en az 90 teslim gerçekleştiremeyenlere soruşturma açma tehdidi yaşandığını, taşeron personele baskı ve tehditle Anayasaya ve kanunlara aykırı şekilde tebligat yaptırıldığını, PTT’nin Varlık Fonu’na aktarıldıktan sonra Sayıştay denetiminden çıkarıldığını ve takibinde yüksek zararlar açıklandığını belirtti.

“EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

İşçilerin yanında olduğunu belirten Şevkin, “Her zaman çalışan kardeşlerimizin yanındayız. Bu konuyu meclise taşıyacağız. Eşit işe eşit ücret ve insani koşullarda çalışmanın yapılabilmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçi, çalışan, emekçi kardeşlerimizin yanındayız. İyi ki varsınız arkadaşlar” ifadelerine yer verdi.