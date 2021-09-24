CHP'li Torun: “İktidar beceriksizliğin telaşıyla savruluyor”

24 Eylül 2021 Cuma, 10:14

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, öğrencilerin yurt sorunu ile ilgili muhalefeti suçlayan ve CHP’li belediyeleri hedef alan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na yanıt verdi.

İşte Torun'un açıklamalarından önemli başlıklar;

"19 yıldan bu yana ülkeyi tek başına yöneten ancak öğrencilerimizin yurt sorununu dahi çözmekten aciz olan siyasi iktidar, suçluluğun ve beceriksizliğin telaşıyla sağa sola savruluyor.

Evlatlarımızın barınma sıkıntısını çözmesi gereken makamda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı ise çıkmış, iş bilmezliğine kılıf arıyor. ‘Mavi Vatan’ diyor, ‘PKK’ diyor hatta yetmiyor, işi belediyelerimizi suçlamaya kadar götürüyor. İşte bu tablo bile, artık ülkenin sorunlarını çözmekten uzak olan siyasi iktidarın düştüğü acizliği, milletimize gösteriyor.

MUĞLA’DAKİ YURDUN İSKÂNI BİLE YOK

Sayın Bakan, ‘CHP’li bir büyükşehir belediyesi, yaptığımız yurdun su sistemini dahi çözemedi’ diyerek gerçekleri saptırıyor, vatandaşlarımızı açıkça kandırmaya çalışıyor. Hakikat şöyledir: Muğla Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen 4 bin kapasiteli yurdun içme suyu hattıyla ilgili üzerine düşeni yapmış, çalışmaları tamamlamıştır.

Belediyemiz abonelik işlemlerinin tamamlanması için yaklaşık bir ay önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazmıştır. Ancak İl Müdürlüğü, hala belediyemize herhangi bir abonelik başvurusu yapmamıştır. Çünkü yaptıkları öğrenci yurdunun iskân ruhsatı dahi yoktur, bu nedenle abonelik başvurusu bile yapılamamıştır.

CEHALET DEĞİLSE, YÜZSÜZLÜK

Ayrıca, söz konusu yurdun atık su bertarafı konusunda ise süreç, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yürümektedir. Yapılan arıtma tesisinin kullanım izni, iki bakanlık arasındaki sürecin tamamlanamaması nedeniyle alınamamıştır.

Şimdi bu gerçeği bildikleri halde, Sayın Bakan’ın çıkıp, yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali belediyemizi suçlamaya kalkması cehalet değilse, yüzsüzlüktür. Sayın Bakana tavsiyemiz, sorumluluktan kaçmayı bırakıp işini yapmasıdır.

BİR YILDA ÇÖZECEĞİZ

Sayın Bakan ayrıca, yurt konusunun en iyi şekilde yönetildiğini ortada bir sorun olmadığını söylüyor. Kendisine şunu soruyoruz: Ortada bir sorun yoksa, sizin belediyeleriniz bile neden misafirhanelerini öğrencilerine açma kararı alıyor?

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerimizin yurt sorununu bir yıl içinde çözeceğini açıklamıştır. Evet bu iş bilmez yönetimden milletimizi kurtardığımızda, Genel Başkanımızın liderliğinde, iktidarın 19 yılda çözemediği bu sorunu da bir yıl içinde çözeceğiz."