CHP’li Veli Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu
Veli Ağbaba'nın hazırladığı raporda, yılın işsizlik ve enflasyonla geçtiği, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve ölüm düştüğü belirtildi.
2021’i değerlendiren bir rapor hazırlayan Veli Ağbaba, yıl henüz bitmeden sofralardan 198 ekmeğin kaybolduğunu, 2021’nin emeğin kara yılı olduğunu, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve ölüm düştüğünü söyledi.
Yılın işsizlik ve enflasyonla geçtiğinin belirtildiği raporda bazı tespitler şöyle:
- Alım gücü düştü: Ocak 2021’de 2 bin 825 lira asgari ücretle 3 bin 138 yumurta alınabilirken, 2022’de 4 bin 250 lira olacağı açıklanan asgari ücretle bu ay bin 700 yumurta alınabiliyor. 2021’in asgari ücretiyle bin 614 ekmek alınabiliyorken, şimdi zamlı asgari ücretle bin 416 ekmek alınabiliyor.
- Toplu işten çıkarmalar: Haziranda işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle işsizlik ödeneği başvuruları patladı. Haziran-Kasım döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlar 758 bin arttı.
- Fon işverene yaradı: İşsiz kalanlara destek olarak hayata geçirilen işsizlik sigorta fonundan, daha çok işveren yararlanmaya devam etti. Fondan işverenlere verilen teşvikler bu yıl 19,5 milyar liraya ulaştı.
- İş cinayetleri önlenemedi: İlk 11 ayda 2 binden fazla iş cinayeti işlendi. Can verenlerin 63’ü ise henüz çocuktu. Bu sürede en az 622 işçi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
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