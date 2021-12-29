Ordu Mesudiye’de özelleştirmeyle 55 emekçi işsiz kaldı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

Ordu Mesudiye’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan ve özelleştirerek Bilgin Güç Santralları Enerji Üretim AŞ’ye satılan Topçam Barajı’nda çalışan 55 işçinin işine son verildi.

Şirket, işlerine son verilenlerin kendi işçilerinin olmadığını, işçi ihtiyaçlarının ise işlerine son verilenlerden karşılanacağını duyurdu. Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, işten çıkarmaları “Devletin politikası özelleştirme amaçlı. Baraj, HES şirketine satıldı. Olan 55 işçiye oldu. Yoksulluğun arttığı günümüzde bu yoksulluğa 55 işçi ve ailesi de dahil oldu” sözleriyle değerlendirdi.