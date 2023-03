CHP’li Yıldız: Depremden değil, yanarak ölecekler!

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:29

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:29

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, kentteki Jeotermal Enerji Santralleri’nin (JES) fazlalığına ve denetim yapılmadığını vurguladı. Meclis’te söz alan Hüseyin Yıldız, deprem bölgelerinde ilk sıralarda yer alan Aydın’da olası bir depremde JES için kurulan yeraltı ve yerüstü borularının tehlikelerine dikkat çekti.

“MASANIN ALTINA GİRİN”

Kahramanmaraş depremleri sonrası direkt bölgeye gittiğini anlatan Yıldız, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 2019 yılında yaptığı tatbikatı hatırlatarak, “Üzülerek söylüyorum, 2019'da, burada, Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç bas bas bağırdı; ‘Deprem bölgesindeyiz. Deprem gelebilir’ diye. Sayın Soylu 2019'da Maraş'ta ve Malatya'da tatbikat yaptığını ve... Maraş'ta Pazarcık muhtarları ‘Sadece, bize telefon açtılar 'Masanın altına girin, fotoğraf çekin, bize gönderin’ dediler’ diye konuştu” dedi.

“35 TANE JES VAR, 1.000 TANE KUYU VAR”

2015’den beri Aydın ilinin deprem bölgesi olduğuna değinen Sayın Yıldız “Şimdi, tabii ki ülkemiz deprem bölgesi; önemli olan, deprem olmadan nasıl önlem alacağız? Bunu defalarca gündeme getirdik. Ben bir Aydın Milletvekili olarak 2015'ten beri burada bas bas bağırıyorum: Aydın'ı da büyük tehlike bekliyor. Aydın birinci derece deprem bölgesi ve daha önce 7'nin üzerinde yaklaşık 9 sefer deprem olmuş. Şu an, Aydın'ın bütün yüzölçümünün yarısı kadar JES'leri açtınız arkadaşlar; 35 tane JES var, 1.000 tane kuyu var ve bu kuyulardan yer altı ve yer üstünden kilometrelerce borular geçiyor arkadaşlar. 300 derece sıcaklık var, 300 derece. Şimdi, ben AKP milletvekillerine soruyorum: 2015'ten beri size gündeme getirdim, bas bas bağırdık burada, kavga ettik. Ya, bu tehlikelidir, bunlar depreme dayanıklı mı, değil mi diye ruhsat alınmadan yapılıyor. Allah korusun, Aydın'da bir deprem olduğu zaman insanlar binaların altında değil, yanarak can verecek değerli arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

“’SÜRGÜN EDERLER SAYIN VEKİLİM’ DİYEN BÜROKRATLARIMIZ VAR”

Boruların şehir merkezinden geçtiğini belirten CHP’li vekil, “Bunun bir özelliği var arkadaşlar, şurası JES'lerin kuyularda patlaması, şu ağaçlar olduğu gibi yanmış ve şu an borular şehir merkezinden geçiyor değerli arkadaşlar, şehrin merkezinden, sağlık ocağının içinden geçiyor. Yer altında ve yer üstünde Germencik'ten başlayarak, hatta Söke Ovası'ndan başlayarak ta Buharkent'e kadar ciddi derecede risk var. Defalarca gündeme getirmemize rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Çevre İl Müdürlerine dilekçe vermemize rağmen hiçbir çalışma, hiçbir denetleme olmadı. Çevre İl Müdürünü aradığımda ‘Evet, arkadaşlar, verdiğiniz dilekçeye göre biz gidiyoruz. Daha JES santraline girmeden Ankara'ya telefon geliyordu. Bizi geri çeviriyorlar -benim çoluk çocuğum var- eğer üzerine gidersem yarın beni Şırnak'a sürgün ederler Sayın Vekilim’ diyen bürokratlarınız vardı” dedi.

“BU SORUNU KÖKTEN ÇÖZECEĞİZ”

14 Mayıs’tan sonra İktidarlık dönemlerinde JES sorunu için yapacakları hakkında konuşan sayın Yıldız “Ben buradan özellikle Aydınlı 1 milyon 200 bin vatandaşıma sesleniyorum; 2015'ten beri bu Mecliste defalarca bu konuyu gündeme getirmeme rağmen yaklaşık sekiz yıldır Aydın'da bununla ilgili hiçbir işlem yapmadılar. Allah'tan Millet İttifakı'mızın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu kırk altı gün sonra Cumhurbaşkanı olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millet İttifakı olarak bu sorunu kökten çözeceğiz. Depreme dayanıklı boru kullanılmayan, ruhsatı olmayan JES'leri kesinlikle ertesi gün kapatacağız değerli arkadaşlar. Bir can önemlidir bizim için, bir can önemlidir, Aydınlıların canı her şeyden önemlidir. Sizin sadece düşünceniz dolar, para, yandaş firmalar; başka şey umurunuzda değil.” dedi