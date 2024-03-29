CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

Yerel seçime iki gün kala gözler büyükşehirlere çevrildi. Ankara’da “Mansur Yavaş’ın rekor oy almasını beklediklerini” söyleyen CHP kurmayları, “AKP’nin kalelerinde kazanıp sürpriz yapabiliriz” dedi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00
CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
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CHP’nin Ankara milletvekilleri ve il başkanı Ümit Erkol, Ankara’daki yerel seçim yarışına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. 

Erkol, “Sokaktan gelen görüntüler ve elimize gelen veriler Ankara’da Mansur başkan ile tarihi bir başarı yakalayabileceğimizi gösteriyor. Veriler Mansur Bey’in rekor oyla seçileceği yönünde” dedi. 

Belediye meclisi seçimlerinde başarının da ilçelere bağlı olduğunu belirten Erkol, “Belediye meclisinde çoğunluğu yakalama hedefimize yakınız. Bu nedenle ilçelerde başarı çok önemli. Hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullandı. 

Erkol önceki seçimlerde az farkla kaybettikleri Mamak, Etimesgut ve Gölbaşı’nı da kazanacaklarını sözlerine ekledi. 

Ankara Milletvekili Aylin Yaman ise “Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan’dan umutluyum” ifadelerini kullandı. 

“AKP SAHADAN ÇEKİLMİŞ GİBİ”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de AKP’nin adayı Turgut Altınok’un yönettiği Keçiören’de Mesut Özarslan ile sürpriz yapmayı hedeflediklerini söyledi. 

Keçiören’i kazanabileceklerini vurgulayan Emir, AKP’nin önceki seçimlerde yüzde 60’ın üzerinde oy aldığı Çubuk, Pursaklar ve Altındağ’da da güçlü bir çıkış yapacaklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de “AKP Ankara’da sahadan çekilmiş gibi” yorumunu yaptı.


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