CHP'nin boykot listesindeki Espressolab'in X hesabına ulaşılamıyor
CHP lideri Özgür Özel'in açıkladığı "boykot" listesinde bulunan kahve zinciri Espressolab'in X (Twitter) hesabına ulaşılamıyor. Hesabı şirketin mi kapattığı, yoksa "spam" sonucu mu kapatıldığı henüz bilinmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesinde yer alan Espressolab'in X (Twitter) hesabına ulaşılamıyor.
CHP'NİN BOYKOT LİSTESİNDE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.
Özel, boykot listesinin en başında yer alan Espressolab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.
Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.
CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı. Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu.
X HESABINA ULAŞILAMIYOR
Son olarak, tartışmaların odağındaki Espressolab'in X (Twitter) hesabına ulaşılamadığı görüldü.
Hesabı şirketin mi kapattığı, yoksa "spam" sonucu mu kapatıldığı henüz bilinmiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Chery'nin fabrika açıklaması şok etkisi yarattı!
- Saraçhane eylemleri sonrası Erdoğan'a destek azaldı mı?
- Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki!
- Muhalif kanallara 'İmamoğlu' cezası
- Berkay Gezgin hakkında yeni gelişme
- Mahkemeden o siteye erişim engeli!
- Yandaş Sabah, Erdoğan’ı böyle yalanladı!
- Hastaneye sevk edilen Mahir Polat için yeni gelişme
- Macron'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İmamoğlu'nun adaylığı resmen açıklandı!