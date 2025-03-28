CHP'nin boykot listesindeki Espressolab'in X hesabına ulaşılamıyor

Yayınlanma: 28.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 28.03.2025 - 12:15

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) boykot listesinde yer alan Espressolab'in X (Twitter) hesabına ulaşılamıyor.

CHP'NİN BOYKOT LİSTESİNDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Özgür Özel'in gerçekleştirdiği boykot çağrısında yer alan firmalardan biri de Espressolab oldu.

Özel, boykot listesinin en başında yer alan Espressolab olduğunu vurgulayarak, “Seyircisi yüzde 70’i bizden olanlar düşünsün. Biz bir kahve içerek başlayalım. Hangisini severseniz için ama sakın Espressolab’tan içmeyin” dedi.

Bunun üzerine yurdun dört bir yanındaki Espressolab şubelerinde müşteri azlığı görülmeye başladı.

CHP'nin boykotuna karşı; AKP de Espressolab şubelerine partili gençleri göndermeye başladı. Öte yandan geçen günlerde AKP'li vekillerin ve bazı bakanların Espressolab'de görüntülenmesi gündem olmuştu.

X HESABINA ULAŞILAMIYOR

Son olarak, tartışmaların odağındaki Espressolab'in X (Twitter) hesabına ulaşılamadığı görüldü.

Hesabı şirketin mi kapattığı, yoksa "spam" sonucu mu kapatıldığı henüz bilinmiyor.