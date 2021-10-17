CHP’nin çalıştayında sorunlar masaya yatırıldı
CHP'nin düzenlediği Medya Çalıştayı’nda, meslek örgütlerinin ve yerel gazetecilerin sorunları dinlendi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın verdiği bilgiye göre yerel medyanın yarısı kepenk indirmiş durumda.
Sosyal kimlikler üzerinden toplumsal sorunlara eğilmeyi ve çözüm önerilerini geliştirmeyi hedefleyen CHP, yerel medyanın sorunlarını muhataplarıyla masaya yatırdı. Genel anlamda medyanın yaşadığı sorunların yerel düzeyde de yaşandığı tespiti yapılırken, birçok gazete ve yerel televizyonun kapanma, yayınlarını durdurma riskiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Tuncay Özkan ve İzmir Milletvekili Atila Sertel, Anadolu Buluşması Yerel Medya Çalıştayı’nda, meslek örgütlerinin ve yerel gazetecilerin sorunlarını dinledi. Gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer de onlara eşlik etti.
Çalıştayda, her zaman toplumsal sorunları anlatmaya alışık olan gazeteciler, bu kez kendilerinin ve kurumlarının yaşadığı sorunları aktardı. Yazarımız Barış Terkoğlu ile birlikte katıldığımız çalıştay Marmaris’te gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay kamuoyunda “Marmaris’in tamamen yandığı” gibi bir algı oluştuğunu, bunun doğru olmadığını söyledi. Yanan bölgelerin yapılaşmasına karşı çıkacaklarını söyleyen Oktay’ın verdiği bilgilere göre bölgeye sık gelen turistler yeniden gelmeye başlamış.
Biz basınla devam edelim. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca’nın verdiği bilgiye göre yerel medyanın yarısı kepenk indirmiş. Yılmaz, “Anadolu basını bitiyor, ölüyor. İletişim Başkanı randevu vermiyor bize... Son 6 yıla baktığımızda 1800 olan yerel gazete sayısı 900’e, 100 civarında olan yerel televizyonun sayısı 50’ye düşmüş durumda” diye konuştu.
270 GAZETECİYLE BULUŞMA
Çok sayıda meslek örgütünün temsilcileri de çalıştayda sorunları gündeme getirdi. Örneğin Basın İlan Kurumu’nun (BİK) resmi ilanları adaletli dağıtmaması, hukuksuz ceza uygulaması... İşsiz gazeteciler, 50 bin kişinin çalıştığı sektörde sendikal örgütlülük oranının çok düşük olması, bir yanda “Muhalefete muhalefet eden” medya, bir yanda tüm zorluklara karşın işlevini yürütmeye çalışan medya. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun da bugün çalıştaya katılarak ülkenin farklı yörelerinden gelen 270 yerel gazeteciyle bir araya gelmesi ve onları dinlemesi bekleniyor.
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