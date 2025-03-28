CHP'nin Ekrem İmamoğlu'na destek için düzenleyeceği Maltepe Mitingi'ne hangi partiler katılacak?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 21:00

Güncelleme: 28.03.2025 - 21:00

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto etmek için 29 Mart Cumartesi saat 12'de Maltepe Sahili'nde miting düzenleyecek.

CHP mitinge, "Şimdi söz bizde! Sen de gel, bu adaletsizlik bu hukuksuzluk son bulsun!" sözleri ile çağrı yaptı.

HANGİ PARTİLER KATILACAK?

CHP'nin İmamoğlu'na destek için düzenleyeceği mitinge EMEP, DEM Parti, Sol Parti ve TİP katılacağını açıkladı.

Partiler sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrı yaptı.

İNCE KATILACAK, ZAFER PARTİSİ 'KATILMAYABİLİR'

Memleket Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı, Genel Başkan Muharrem İnce'nin yarın Maltepe Mitingi'ne katılım sağlayacağını açıkladı. İnce'nin konuşma yapıp yapmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ise daha önce yaptığı açıklamada, DEM Parti'nin katılması halinde Maltepe Mitingi'ne katılmayacaklarını açıklamıştı.

Parti, aynı sebeple Saraçhane'deki protestolara da katılmayacaklarını daha önce duyurmuştu.