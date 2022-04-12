CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Şenol Gezer, İzmir Defterdarlığı’na atandı

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan yeni atamalara ilişkin kararlar önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 75 ilin defterdarı değişirken Ege’de en dikkat çeken değişiklik İzmir’de gerçekleşti. 2011 yılında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çete lideri suçlamasıyla ve 397 yıl hapis cezası ile yargılandığı, 129 sanıklı belediye davasının önünü açan tartışmalı raporların altında bilirkişi olarak imzası bulunan Şenol Gezer, Manisa’daki beş yıllık görev süresinin ardından İzmir Defterdarlığı’na atandı. Gezer, en son 2017 yılındaki atamalarda büyükşehir davasını yürüten savcılık tarafından önemli makamlara atanan altı bilirkişi arasında yer alıyordu.

PUSULA PAYLAŞMIŞ

Yeni defterdar Gezer’in 2015 yılında sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Gezer’in, sosyal medya hesabı üzerinden AKP’ye oy istediği, oy pusulası paylaştığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Manisa’da görev aldığı sürede atıl durumdaki kamu binalarının millet kıraathanesine dönüştürülmesine yönelik projede görev alan Gezer’in, kadının kocasından izinsiz bir yere gitmemesi gerektiğini savunan paylaşımlarda da imzası yer alıyor.