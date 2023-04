‘Çiftçilik dünyanın geleceği’

Yayınlanma: 12.04.2023 - 00:00

Güncelleme: 12.04.2023 - 00:00

2019 yılında başlatılan programa yeni sezonda Amasya ve Tokat da dahil oldu ve toplam il sayısı 16’ya çıktı. 5 binin üzerinde mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisiyle yoluna devam eden 1000 Çiftçi 1000 Bereket, toplamda 400 bin dekarlık bir alanı kapsıyor.

Program katılan çiftçilere, tarlalarına özel ücretsiz eğitim, dijital tarım araçlarına erişim ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Program kapsamında sunulan hizmet ve eğitimlerin çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda yarattığı etkiler Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü (SROI – Social Return On Investment) yöntemi kullanılarak finansal değere dönüştürülüyor. SROI, 1000 Çiftçi 1000 Bereket başladığından bu yana her yıl artarken, 2022 itibarıyla program, ana paydaşları olan çiftçiler üzerinde her 1 TL’ye karşılık 3,23 TL değerinde etki yarattı.

Ulusal ve uluslararası 40’a yakın ödüle layık görülen 1000 Çiftçi 1000 Bereket, Türkiye’deki tarım ve gıda alanında sosyal etki araştırması ve ölçümlemesi yapılan ilk kurumsal sosyal sorumluluk programı.

İlker Sigo - Ayçiçeği üreticisi

"BU PROGRAM İLE TEKNOLOJİK TARIMA GEÇİŞ YAPTIM"

1000 Çiftçi 1000 Bereket çiftçisi İlker Sigo, Balıkesir Bandırma’da babasından devraldığı çiftçiliği devam ettiriyor. “Çiftçilik tarımın geleceği” diyen Sigo, 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in sürdürülebilir tarımı daha rahat hale getirdiğini söyledi. Sigo, “Program kapsamında sunulan uydudan tarla sağlığı takibi uygulaması ile şu an tarladaki hava durumunu oturduğum yerden tahmin edebiliyorum. Gübreyi daha doğru kullanıyorum, suyu israf etmiyorum. Ziraat mühendislerine hızlıca ulaşıp sorularımızı sorabiliyoruz. Sıfır Atık gibi çevre eğitimlerinin faydasını gördüm.

Arazilerimde sulama yapılmamasına rağmen her yıl yüzde 10 verim artışı sağladım. Programa dahil olmasaydım geleneksel yöntemden çıkıp teknolojik tarıma geçiş yapamazdım” dedi.

Murat Tarakçıoğlu - Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

"ÇİFTÇİNİN HEM VERİMİ HEM KÂRLILIĞI ARTIYOR"

Cargill Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Tarakçıoğlu da 1000 Çiftçi 1000 Bereket’in gıda sisteminin hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde karşılamaya devam etmesi için çok güzel bir örnek olduğunu vurguladı.

Tarakçıoğlu, “Programa katılan çiftçiler için onarıcı tarımı artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için somut adımlar attık ve bu, SROI ile hesaplanan sosyal etkimizin her yıl artmasına olanak tanıyor. Dünya nüfusunu sürdürülebilir bir şekilde beslemek için atılması gereken doğru adımların ötesinde, bu uygulamalar çiftçiler için maliyetleri azaltıyor ve yüzde 20’ye yakın verimlilik sağlayarak kârlılığı artırıyor” dedi.

Program bu yıl çiftçileri onarıcı tarıma daha fazla odaklanmaya teşvik ediyor:

- Çiftçiler, tarlalarında hastalık riskini azaltmaya ve toprak kirliliğini önlemeye yardımcı olan, su kaynaklarını koruyan özel sulama, gübreleme ve ilaçlama uygulamalarını takip edebiliyor.

- Çiftçilerin tarlalarındaki ürünlere dayalı karbon ayak izinin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Tarladaki karbon ayak izi, uluslararası platform Cool Farm Tool kullanılarak hesaplanıyor.

- Ayrıca, çiftçiler tehdit edici zararlıları PestTrap (Dijital Böcek Tuzağı) ile tarlaya gitmeden tanıyabiliyor ve ilaçlama kararları verebiliyor.

1000 Çiftçi 1000 Bereket yeni sezonda iş sağlığı ve güvenliği konusunda kapsamlı eğitimler ve onarıcı tarım eğitimleri sunmaya devam edecek.