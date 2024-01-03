Çığ riski nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu 13 gündür kapalı

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:30

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:30

Kent genelinde bu sabah kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu kapanırken, merkeze bağlı kırsal mahallelerde 7 santimetre olan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kentte öğrenciler sabah lapa lapa yağan kar yağışı altında okullarına gitti.

Van- Bahçesaray kara yolu, 80’inci kilometredeki çığ riski nedeniyle 13 gündür kapalı tutuluyor. Yolun 5 ayrı noktasına düşen çığlar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Yolun ne zaman açılacağına ise 'Çığ komisyonu' karar verecek.