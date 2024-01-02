Van’da park halindeki kamyonet alev alev yandı!
İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kamyonet alev alev yandı. Yangın nedeniyle kamyonette maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.
Van'ın İpekyolu ilçesi Şafak Mahallesi Kümeevler Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Kenan K. adlı şahsa 27 ADY 69 plakalı kamyonet, park halinde iken yanmaya başladı. Yangını gören araç sahibi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, elektrik aksamından çıkan yangını aracın diğer aksamlarına yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.
Kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana geldi.
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