Ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarma malzemeleri neler? Ciğer sarma tarifi...

22 Temmuz 2022 Cuma, 13:05

Sakatat olarak adlandırdığımız grubun içinde yer alan ciğer, pek çok organ inanılmaz derecede sağlıklı ve besleyicidir. Dolayısıyla ciğerle yapılan yemekler, hem lezzet hem de sağlık açısından epey tecih ediliyor. İşte bu yemeklerden biri olan ciğer sarmanın tarifi ve malzemeleri...

CİĞER SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çift kuzu karaciğeri

Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı mevsimidir)

1 adet kuru soğan

1, 5 su bardağı pirinç

2 adet taze soğan

1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü

1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı tereyağı

Yeterince tuz

Yeterince karabiber

Yeterince kaynar su

CİĞER SARMA NASIL HAZIRLANIR?

Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile iyice açılmasını bekleyelim.

Ardından genniş bir tencere içerisine ayçiçeği yağı koyalım ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kısık ateşte kavuralım. Ciğeri kuş başı doğrayalım.

Ciğerleri de tencereye ilave ederek sürekli ters düz yapalım pişirmesini sağlayalım. Pirinçleri su berraklaşana kadar yıkayarak (nişastasını salması için) suyunu süzelim. Daha sonra pirinçleri de buraya ekleyelim. Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyelim. Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyelim. İç pilav yapar gibi yapmamız gerekiyor. Kaynar su ekleyelim ve iç pilavımızı dinlendirelim.

Daha sonra sıcak suda açtığımız, iyice çözülmüş kuzu gömleğimizi kendi istediğiniz boyuta göre kesin. İç harcı fazla fazla doldurun. Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek malzemeleri doldurabilirsiniz.