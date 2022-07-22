Ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarma malzemeleri neler? Ciğer sarma tarifi...
Dünyanın 10 süper gıdasından birisi olan ciğer ile yapılan yemekler epey ilgi görüyor. Besin değeri oldukça yüksek olan ciğerle yapılan bir tarif olan ciğer sarmanın yapılışını sizler için hazırladık. Peki, ciğer sarma nasıl yapılır? Ciğer sarma malzemeleri neler? Ciğer sarma tarifi...
Sakatat olarak adlandırdığımız grubun içinde yer alan ciğer, pek çok organ inanılmaz derecede sağlıklı ve besleyicidir. Dolayısıyla ciğerle yapılan yemekler, hem lezzet hem de sağlık açısından epey tecih ediliyor. İşte bu yemeklerden biri olan ciğer sarmanın tarifi ve malzemeleri...
CİĞER SARMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 çift kuzu karaciğeri
- Körpe kuzu gömleği (Kurban bayramı mevsimidir)
- 1 adet kuru soğan
- 1, 5 su bardağı pirinç
- 2 adet taze soğan
- 1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu
- 1/2 (yarım) çay bardağı kuş üzümü
- 1/2 (yarım) çay bardağı dolmalık fıstık
- 1 çay kaşığı kuru nane
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Yeterince tuz
- Yeterince karabiber
- Yeterince kaynar su
CİĞER SARMA NASIL HAZIRLANIR?
- Kuzu gömleğini bir tepsi içerisine alarak sıcak su ile iyice açılmasını bekleyelim.
- Ardından genniş bir tencere içerisine ayçiçeği yağı koyalım ve fıstıklarla ince kıyılmış soğanları kısık ateşte kavuralım. Ciğeri kuş başı doğrayalım.
- Ciğerleri de tencereye ilave ederek sürekli ters düz yapalım pişirmesini sağlayalım. Pirinçleri su berraklaşana kadar yıkayarak (nişastasını salması için) suyunu süzelim. Daha sonra pirinçleri de buraya ekleyelim. Taze soğanın yeşil yapraklarını, baharatları, tuzunu ekleyelim. Bu arada nane ve dereotu ile birlikte kuş üzümü de ekleyelim. İç pilav yapar gibi yapmamız gerekiyor. Kaynar su ekleyelim ve iç pilavımızı dinlendirelim.
- Daha sonra sıcak suda açtığımız, iyice çözülmüş kuzu gömleğimizi kendi istediğiniz boyuta göre kesin. İç harcı fazla fazla doldurun. Bir kase içerisine gömleği yerleştirerek malzemeleri doldurabilirsiniz.
- İç harcı doldurduktan sonra sıkı bir şekilde saralım ve sardığımız taraf fırın tepsisinin altına gelecek şekilde dizelim. Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürelim ve 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirelim. Kuzu ciğer sarma tarifimiz hazır. Afiyet olsun.
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