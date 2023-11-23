Cihat Yaycı’dan Dışişleri’ne ‘Zürafa Kayalığı’ tepkisi

Yayınlanma: 23.11.2023 - 09:45

Güncelleme: 23.11.2023 - 09:45

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, "Zürafa kaya adacığının egemenliğinden gerekçeli bile olsa şüphe edilemez. Zürafa Adası meselesi bir egemenlik meselesidir. Kaya adası Yunan egemenliğidir, Yunan toprağıdır" ifadelerine Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’dan tepki geldi.

Yaycı “Yeter artık! Vatan toprağı bizimdir diyemeyenleri ve “aramızda pozitif gündem oluştu deyip masaya oturanları” şiddetle kınıyorum! Türk Dışişleri Bakanlığı Allah aşkına ne bekliyor? Neden çekiniyor? Türk Dışişleri Bakanlığını günlerdir ‘Zürafa Adası Türkiye’ye aittir’ açıklaması yapmaya çağırıyorum ama yapmıyorlar. Bakın şimdi ne oldu!? Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis hiç çekinmeden ve tereddüt dahi etmeden ‘Zürafa Adası Yunanistan'a aittir’ dedi.

Dışişleri Bakanımızın ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde vereceği cevabı bekliyoruz! El altından cevap verdik sözleri ile bu durum geçiştirilemez. Mütekabiliyet aynı şekilde verilecek bir cevabı gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk Milletinin onuruna yaraşır cevap vermek farzdır. Aynı şekilde kamuoyu önüne çıkıp ‘Zürafa Adası Türkiye’nindir’ diyemeyenler, demeyenler Türk Milletinin ahını ve vebalini sonsuza dek üstüne alırlar” ifadelerini kullandı.

!? Cihat Yaycı ; Yeter artık! Vatan toprağı bizimdir diyemeyenleri ve “aramızda pozitif gündem oluştu deyip masaya oturanları” şiddetle kınıyorum??

!?Türk Dışişleri Bakanlığı Allah aşkına ne bekliyor? Neden çekiniyor? İ

!?Türk Dışişleri Bakanılığını günlerdir “Zürafa Adası… — TÜRK DEGS / TURK MAGS (@turkdegs) November 23, 2023

Zürafa Adası, Ege'nin Trakya Denizinde bulunmaktadır. Zürafa kayalıkları Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunuyor. Adada bir tane deniz feneri bulunuyor.

Gökçeada ile Enez arasında yer alan Zürafa Kayalığı ihtilaflı bir bölge. Yunanistan’ın 13 Şubat 1914 tarihi itibarıyla işgali altına aldığı Osmanlı adaları, Taşoz, Semadirek, Gökçeada, Bozcaada, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları’ydı. Bunlardan Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya Adaları, Lozan Barış Antlaşması’nın 12. maddesinde sayılmıştır

Zürafa Kayalıkları Lozan Barış Antlaşması’nın 15. maddesinde devredilmeyen adalardan biridir. Ancak Yunanistan 1960'l yıllarda adaya deniz feneri inşa etmiştir.