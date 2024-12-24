Çıldır Gölü buz tuttu: Yüzeyde artistik buz pateni gösterisi yaptı!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 24.12.2024 - 12:30

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu.







Yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buzla kaplanan göl, adrenalin içeren etkinliklerin yanı sıra buz sporları meraklılarını da misafir ediyor.





İstanbul'da yaşayan artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, Ardahan'ın Çıldır ilçesine gelerek buz tutan gölde dans etti.

Dondurucu soğuğa rağmen göl yüzeyinde artistik buz pateninden figürler sergileyen Karakaş, doğanın mükemmel olduğunu söyledi.





Çıldır Gölü’nde daha önce buz pateni yaptığını belirten Karakaş, "Göl yüzeyi kar olmadığı için çok güzel, tıpkı olimpik bir tesisin yüzeyi gibi. Çok güzel bir doğa. Burada buz pateni yapabilmek için İstanbul'dan geldim. Bütün herkesi de Çıldır Gölü’ne davet ediyorum" dedi.