Gazetesinin önünde öldürülmüştü: Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme

23 Şubat 2022 Çarşamba, 22:48

Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış ve tüm müdalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı.

Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı.

Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.