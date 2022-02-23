Gazetesinin önünde öldürülmüştü: Güngör Arslan cinayetinde yeni gelişme
İzmit'te, yerel internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan’ı (60), gazetesinin önünde öldürmüştü. Arslan'ı öldüren Ramazan Ö. (21) ve bir kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de, Ses Kocaeli Gazetesi sahibi Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramış ve tüm müdalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olayın ardından kaçan Ramazan Ö. gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Cinayeti soruşturan polis, gözaltı için ek süre aldı.
Polis ekipleri, Ramazan Ö.’nün ifadesi doğrultusunda operasyonlar düzenlerken, gözaltılar yapıldı.
Bazı kişiler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ramazan Ö. ve 1 şüpheli bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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