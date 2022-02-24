Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Elazığ'daki eski muhtar cinayetinde yeni gelişme
Elazığ'da, 5 ay önce ortadan kaybolan ve öldürülüp, toprağa gömüldüğü ortaya çıkan eski muhtar Muhammet Bahçeci (41) cinayetiyle ilgili 13 şüpheliden 6'sı, mahkemece tutuklandı.
Kızılay Mahallesi'nin eski muhtarı Muhammet Bahçeci, geçen yıl 18 Ekim'de arkadaşıyla Korucu köyüne geldi.
Burada bir süre kalan Bahçeci'den, köye birlikte gittiği arkadaşına, 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra haber alınamadı. Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle teknik ve fiziki takip başlattı. Polis, operasyonla 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleriyle Bahçeci'nin, köy yakınlarında araziye gömülen cesedi bulundu. Bulunduğu yerden çıkarılıp, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan Bahçeci'nin cansız bedeni, DNA analizi sonuçlanana kadar morgda bekletildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı, 7'si de sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 7 şüpheliden 6'sı, tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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