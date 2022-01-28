Cinayete 'şeytan'i savunma: Ablasını bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Ankara'da ablası Özge Canik Sazlı'yı 'içine şeytan kaçtı' diye bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Rıfat Arda Canik (22), 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Rıfat Arda Canik, Mamak ilçesindeki evlerinde 3 Ağustos 2019'da ablası Özge Canik Sazlı'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Canik, ablasını içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladığını söyledi. Tutuklanan Canik hakkında, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI
Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Sazlı, önceki celse yaptığı savunmasında, "Ablamın içindeki şeytanı öldürmek için bıçakladım. Bıçağı ona sokmaya başladığımda hiç kan akmadı. Sonradan şeytanı öldürdüğümü anlayınca kanama oldu. Onu şeytandan kurtarmak için bıçakladım" dedi.
Mahkeme, ablasını 15 yerinden bıçaklayan sanık Rıfat Arda Canik ile ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun dosyaya girdiğini belirtti. Rapora göre, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen sanık Canik, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Video Haberler
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
En Çok Okunan Haberler
- Pakdemirli gıda fiyatlarını 'Küba' örneğiyle savundu
- Akşener'den 'iflas' uyarısı
- Sivas'ta sağlık çalışanına şiddet!
- 'Ülkeyi derhal terk edin'
- Serkan Özbalta'dan taraftara mesaj!
- Ali Kırca'nın evine girmişti, istenen ceza belli oldu
- 'İçine şeytan kaçtı' diyerek öldürdü
- Son kaleci adayı Bundesliga'dan!
- 'Karların temizlenmemesinin sorumluluğu kime ait'
- Mübadele: Bir fırtına tuttu bizi...