Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Bolu’da cip ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 12:13
Cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Mudurnu yönüne giden Mustafa Ş. idaresindeki 06 DIM 583 plakalı cip, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı’ndan dönel kavşağa giren Özlem S. yönetimindeki 74 AAT 057 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen kazada cipin sürücüsü Mustafa Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Mustafa Ş., hastaneye kaldırıldı.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


112 Acil haberleri bolu haberleri

İlgili Haberler

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'

Sinan Ateş'in eşinden suikaste ilişkin yeni iddia: 'Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair şüphe var'
Bolu'da iş cinayeti: Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Bolu'da iş cinayeti: Yem karma makinesine kapılan besici öldü
Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'

Fenerbahçe taraftarından Büyükekşi'ye sert tepki: 'Futbolun katili'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB Bağdat Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı

İBB Bağdat Caddesi'ni yenilemek için çalışmalara başladı
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yengeç burcu yorumu
Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?

Tüm Türkiye’nin gündemi… AKP’den açıklama geldi: Sokak köpekleri ‘uyutulacak’ mı?
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Aslan burcu yorumu
Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler: 'Ülkü Ocakları Kapatılsın'

Öztürk Yılmaz'dan MHP'yi küplere bindiren sözler: 'Ülkü Ocakları Kapatılsın'
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Başak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Başak burcu yorumu
Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!

Cezaevinde kendini yaraladı: Bahar Candan hastaneye kaldırıldı!
Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2024 Salı Yay burcu yorumu