Cip kontrolden çıktı, Melen Çayı’na düştü! Yaralılar var...
Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kontrolden çıkan cip Melen Çayı’na düştü. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Melengazi fener yolunda meydana gelen olayda, F.A.’ya ait 54 GA 215 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak Melen Çayı’na düştü.
3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde gelen ekipler hususa ilişkin inceleme başlattı.
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