'Çipetpet' videosuyla tanınmıştı: Şevket Kobal hayatını kaybetti
"Çipetpet" videosuyla Türkiye'nin hafızasına kazınan Arnavut Şevket lakaplı bilinen Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medyada bir döneme damga vuran ve "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal'dan acı haber geldi. Huzurevinde kaldığı bilinen ve kuş sevgisiyle tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.
Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedileceği belirtildi.
Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından Turkcell'in reklamında oynamış ve “2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.
Video Haberler
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- Cezası 'bir yıllık' kira
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- Kedilerin bilinmeyen bir özelliği daha ortaya çıktı
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti