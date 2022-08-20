'Çipetpet' videosuyla tanınmıştı: Şevket Kobal hayatını kaybetti

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 14:32

Sosyal medyada bir döneme damga vuran ve "Çipetpet" ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal'dan acı haber geldi. Huzurevinde kaldığı bilinen ve kuş sevgisiyle tanınan Arnavut Şevket lakaplı Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedileceği belirtildi.

Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından Turkcell'in reklamında oynamış ve “2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.