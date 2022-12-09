Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı ne zaman yapıldı?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:28

Çırağan Caddesi'ndeki 5 katlı Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında, 9 Aralık Cuma saat 11.15 sularında tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı.







ÇIRAĞAN SARAYI NEREDE?

Çırağan Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi üzerinde buluyor.

ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?



Çırağan'ın bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan yeri 17. yüzyılda "Kazancıoğlu Bahçeleri" diye bilinirdi. III. Ahmed buradaki mülkünü gözde Vezir-i Azam'ı İbrahim Paşa'ya hediye etmiş ve ilk yalı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından eşi Fatma Sultan (III. Ahmed'in kızı) için inşa ettirildi. Kendisi burada Çırağan Şenlikleri denilen meş'ale şenliklerini düzenletti. İşte bu olaylar dolayısıyla bu alan Farsçada ışık anlamına gelen 'Çırağan' ismiyle anılmaya başlandı.

Sultan II. Mahmud 1834'te bu alanı yeniden yapılandırma kararı alır. Önce mevcut olan yalıyı yıktırır. Yapının etrafında bulunan okul ve cami ortadan kaldırılır ve mevlevihane yakında bulunan bir yalıya nakledilir. Abdülmecid 1857'de Sultan II. Mahmud'un yaptırdığı ilk sarayı yıktırmış, batı mimarisi tarzında bir saray yaptırmayı planlamış ancak 1863'te vefat ettiğinden sarayın yapımı yarım kalmıştır. Abdülaziz, yeni sarayın inşaatını 1871'de tamamlatmış ancak stil olarak batı değil, doğu mimarisi seçildi. Yapımına 1863'te başlanan Çırağan Sarayı 1871'de bitirilirken 2,5 milyon altın harcandı 14 Kasım 1909'da Çırağan Sarayı Meclis-i Mebûsan Binası olarak kullanılmaya başlandı. Bu dönemde sarayda II. Abdülhamid'in büyük sanat koleksiyonundan Rembrandt ve Ayvazovski'nin eserlerine yer verildi.

19 Ocak 1910 tarihinde Meclis-i Mebusan Salonu'nun üst bölümünde ve çatı katındaki kalorifer bacasından çıkan bir yangınla saray 5 saat içerinde yandı I. Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönem içerisinde Çırağan Sarayı harabeleri 'Bizo Kışlası' ismiyle bir Fransız istihkam kıtası tarafından kullanıldı.

1930'da Saray'ın bahçesi, Beşiktaş Futbol Kulübü tarafından Şeref Stadyumu adıyla bir futbol sahası haline getiridi. 1946 yılında Saray'ın bodrum katında bulunan Mevlevi dervişlerine ait mezarlar, altın aramak için yapılan kazılarda tahrip edildi aynı yıl içerisinde Saray çıkarılan bir kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bırakıldı.

1987 yılında otel olarak kullanılmak amacıyla Japon Kumagai Gumi ve Türk Yüksel İnşaat tarafından restorasyonuna başlandı 1990 yılında otel 1992 yılında ise Saray hizmete açıldı. Uzun süren tasarım ve inşaat çalışmaları sonrasında "Çırağan Sarayı Oteli" 1990 yılında açıldı. Tarihi Saray ise kapılarını 1992 yılında açtı.

Saray'da bundan sonra yapılan renovasyon ise 20 Nisan 2006'da bitirildi.

ÇIRAĞAN CADDESİ'NDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?



Yoğun dumanın yükseldiği oteldeki yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale sonrası söndürüldü.

Yangın nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik durdu. Yangının çıkış nedenine ilişkin ise inceleme başlatıldı.