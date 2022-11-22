Saray’da sonbahar...

22 Kasım 2022 Salı

Sandığa koyuyorum dolmuyor, ittifaka koyuyorum almıyor. Seçim yılına giriyoruz, elde var yüzde 30! Gerçi bunca şeyi bozduktan, memleketin bütün ayarlarıyla oynadıktan sonra bu da büyük başarıdır ama niye seçimi kaybedelim?

Seçimi kazanmaktan başka çaremiz olmadığına göre, bu soruna bir çare bulmak gerekiyor.

Yıllardır nelerin olmayacağını gördük, bundan sonra nelerin olacağını görmek, hesap etmek gerekiyor.

Halkın çoğunu fakirleştirip bize muhtaç hale getirdik, bir kısmını da zenginleştirip paraya bağımlı hale getirdik. Paranın ucu da bizde olduğuna göre çok fakirlerle çok zenginleri bağladık. Ötekileri kontrol etmekte zorlanıyoruz.

Elbet bunun da bir yolunu bulacağız...

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İYİ Parti’ye hangi yöntemi denedikse tutmadı. Bu vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Ne demişler? Suyun taşı delen gücü, sürekli akmasından gelir. Biz de muslukları hep bize ve yandaşlarımıza çevirerek ayakta duruyoruz.

Arkadaşlar hesabı kitabı yaptılar, Meral gelin bize gelse İYİ Parti tabanının ancak üçte biri, yüzde 4’ü bize oy veriyor. Bu da yeniden seçilmek için yeterli değil. İYİ Parti’de bana kızanların oranı yer yer CHP tabanından bile yüksek. Bu yapı bize oy vermese bile Millet İttifakı’nın adayına oy vermek istemez hale getirilmeli.

Aklımda bir yöntem var ama... HDP ile İYİ Parti birbirine düşman haline gelse ne güzel olur! Böylece iş, “O bize destek verecekse ben yokum” noktasına gelebilir. Ben de çıkar, “Bunların birbirine hayrı yok, memlekete ne hayrı olur” derim.

HDP desteğini bize vereceğini ilan etse onun da tabanının yüzde 4’ü buna uyuyor. HDP’nin dengesini bozmak kolay ama tabanın dengesini bozamıyoruz. Tabanda bize yönelik bir karşıtlık oluştu.

HDP tabanında Millet İttifakı’na yönelik de karşıtlık oluşturmalı.

Her neyse... Bu yollara girmeden önce bize yönelik desteği artırmak, en iyisi. Mecbur kalırsak neleri denemeyiz ki!

Peygamber efendimiz, “Savaş bir hile sanatıdır” buyuruyor. Seçim de bir savaştır. Bu durumda hile de mubahtır! Kadromuzun bu konuda hiçbir endişesi yok.

Sonuçta her operasyonu yapmaya muktedir takımlarımız var. Takımlar arası rekabeti de iyi yönetmeli. Gerekli Fidan’ları diktik, planları iyi uygularsak oylar bize Soylu Akar!

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Ortağımız bize güç katarken kendisinin zayıflamasına izin vermeyecektir. Onun en büyük zaferi, benim seçimi kazanmam. Böylece ağır bir sorumluluk altına girmeden, iktidar gücünü sürdürmüş olacak.

Bize seçimi kazanmak için her türlü yöntemi denemenin yolunu açıyor ama halkın korkuya sürüklenmesi bizden çok onun oylarını artırıyor sanki!

Arkadaşlar Devlet Bey’in gerektiğinde Türkeş’i de aşan bir katılık içine girebileceğini söylüyorlar. İşte bu durum bizden çok ona yararsa işin dengesi bozulabilir.

Kimi arkadaşlar, “Bu seçimi kaybetsek bile Millet İttifakı ülkeyi yönetemez. Bir yıl içinde yeniden seçim olur, bu sefer daha güçlü geliriz” diyor.

Bunu yenilgiyi kabullenmek için mi söylüyorlar yoksa gerçekçi bir yaklaşım mı, kestiremedim.

Bütün bunlar lafügüzaf.

Ben bu seçimi kaybedemem, o kadar.

Kaybedersem ben yokum. Ben yoksam seçim de yok demokrasi de!