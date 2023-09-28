Çivi yuttu, hastanelik oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çivi yutan 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:42
Çivi yuttu, hastanelik oldu
Abone Ol google-news

Olay, Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak’ta meydana geldi. 2 yaşındaki Asil K., evde oynarken yerde bulduğu çiviyi ağzına atıp yuttu. 

Olayı gören ailesi, küçük çocuğu hemen özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çivinin midesinde olduğu tespit edilen çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Player Alanı
çivi Bursa Çocuk Hastane

İlgili Haberler

Pakistan'da evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü

Pakistan'da evde havan mermisi patladı: 5'i çocuk 8 ölü
Çocuklar kaçtı polis kovaladı: Film sahnelerini aratmadı

Çocuklar kaçtı polis kovaladı: Film sahnelerini aratmadı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

En Çok Okunan Haberler