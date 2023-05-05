Seçim rüşvetleri başladı!

05 Mayıs 2023 Cuma

10 gün sonra Türkiye’nin “siyasal patronu” olarak Cumhurbaşkanlığı ve başbakanlığı koltuğuna oturacak kişi belli olacak. Zaten 21 yıldır o koltukta oturan Recep Tayyip Erdoğan mı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu yoksa yanlarındaki parti başkanlarından biri mi?...

“14 Mayıs” seçiminin tarihsel bir önemi var!

Yaklaşık 73 yıl önce “14 Mayıs” 1950’de Türkiye’de demokrasiyi tescilleyen bir genel seçim yapılmıştı!

CHP, 1923’ten beri tek parti olarak iktidardaydı. Ancak “14 Mayıs 1950’deki ilk seçimde Adnan Menderes’in Demokrat Parti’sine karşı kaybetmişti.

“14 Mayıs” 2023’ün seçimi için de aynı sonuç benzetmesi yapılıyor!

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Gelelim seçim rüşvetlerine!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir seçim rüşveti doğalgazda... Seçime denk düşen iki komşu ay 24 Nisan 31 Mayıs döneminde vatandaş bir ay doğalgaza para ödemeyecek, bedava tüketecek!

Vatandaş, bu tarihler arasında doğalgaz faturası alacak; ancak faturada kullanım rakamı yer alacak; faturada rüşvet rakamı olarak (0) rakamı görülecek! Faturalarda ayrıca rüşvetin gerekçesi olarak “Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı olsun!” tanımlaması görülecek...

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Bir o yana bir bu yana! Ocak öncesi 3.500 TL, en düşük “yılbaşında” 5.500 TL olan emekli maaşı geçmiş günlerdeki düzeltmeyle 7.500 TL’ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde, yüzde 114’ü aşmış oldu!

Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyesi yüzde 114’ü aştı!

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Yükseköğrenimde gençler için bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet verilecek...

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Erdoğan, milletvekili aday tanıtım toplantısında AKP’nin seçim beyannamesini açıkladı. 21 yıllık iktidarında yapamadıklarını vaat diye anlattı.

“Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir aile ve gençlik bankası kuracağız” dedi...

“Turizmde 90 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri hedefiyle yatırımın ve tanıtımın hızlandırılacağını” söyledi!

Erdoğan coştu: “Önümüzdeki dönemde yıllık 5.5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1.5 trilyon dolara, ardından asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkaracağız!”

“Kişi başına düşen milli gelirimizi önümüzdeki dönemde önce 16 bin dolara, ardından daha yüksek seviyelere ulaştıracağız.” Yaşasın!

“Büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz!

“Girişimcilere destekle en kısa sürede 15 adet milyar dolar ve 5 adet on milyar değerinde şirket çıkmasını sağlayacağız!”

AKP seçim dönemi gelince doğalgazda indirim kartına başvuruyor. Elektrik ve doğalgazda son beş yılda yapılan iki indirim de seçim öncesine denk geldi.

2019 yerel seçimlerinden önce ilk indirim yapıldı. O dönem doğalgaza ve elektriğe yüzde 10 indirim uygulandı. İkinci indirim ise bu ay gerçekleşti. Geçen ay indirim yapılacağını AKP grup toplantısında duyuran Erdoğan şunları demişti: “Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.”

Buna karşın seçimden sonra ise doğalgaza ve elektriğe sürekli zam geldi. Sadece geçen yıl elektrik yüzde 184, doğalgaz ise yüzde 164 zamlandı.

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Doğalgaza geçen yıl tam 4 defa zam yapıldı. Zam oranları ise şöyle oldu: Ocak yüzde 25, nisan yüzde 35, haziran yüzde 30, eylül yüzde 20... Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konut tarifesinde 11, sanayi tarifesinde ise 15 kez zam uygulandı.