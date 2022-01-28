Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı

Van’da 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı.

İHA
28 Ocak 2022 Cuma, 20:44
Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan uzman çavuş serbest bırakıldı
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Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 27 Ocak tarihinde ilk celsesi görülen kamu davasında, 17 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı suçundan 23 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan sanık Uzman Çavuş T.K. hakkında suç vasfının değişme ihtimali, mağdur ve tanık beyanları, delil durumu ve sair gerekçelerle oy çokluğu ile tahliye kararı verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise tahliye kararına itiraz ettiği belirtildi.


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