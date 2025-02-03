Çocuğa ve köpeğe saldırmıştı: Saldırgan tutuklandı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:44

Güncelleme: 03.02.2025 - 18:46

Ankara'nın Polatlı ilçesinde H.N.K.’yi (16) dövüp zorla araca bindirmeye çalışan Akif Ayaz (21), 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

H.N.E.'yi dövüp, köpeğini tekmelediği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Akif Ayaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K.'ye ve yanındaki köpeğine saldırmıştı. Çevredeki yurttaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen H.N.K.'yi tekrar darbetmeye başlamıştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenmişti.

Şüphelinin darbettiği H.N.K.'nin köpeği 'Bulut' ise çevredekiler tarafından bulunup, veteriner kontrolünden sonra teslim edilmişti.