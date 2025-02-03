Çocuğa ve köpeğe saldırmıştı: Saldırgan tutuklandı!

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki H.N.K.'yi zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Çocuğun darbedildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansımıştı. H.N.E.'yi dövüp, köpeğini tekmelediği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Akif Ayaz tutuklandı.

Çocuğa ve köpeğe saldırmıştı: Saldırgan tutuklandı!
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 18:44

Ankara'nın Polatlı ilçesinde H.N.K.’yi (16) dövüp zorla araca bindirmeye çalışan Akif Ayaz (21), 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'kasten yaralama' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarından adliyeye sevk edilmişti.

H.N.E.'yi dövüp, köpeğini tekmelediği suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Akif Ayaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da bir otomobilden inen şahıs, 16 yaşındaki H.N.K.'ye ve yanındaki köpeğine saldırmıştı. Çevredeki yurttaşların tepkisi üzerine otomobiline binmeye çalışan şahıs, bu esnada otomobilden inen H.N.K.'yi tekrar darbetmeye başlamıştı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenmişti.

Şüphelinin darbettiği H.N.K.'nin köpeği 'Bulut' ise çevredekiler tarafından bulunup, veteriner kontrolünden sonra teslim edilmişti. 


Etiketler: #Ankara #tutuklandı #Adliye

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